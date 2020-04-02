Прямой эфир

Александр Лукашенко: Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на равных условиях

02 апреля 2020 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Наши коллеги готовят серию интервью к 75-летию Великой Победы.

Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства»

Еще одним поводом к разговору с белорусским лидером стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня, 2 апреля.

Александр Лукашенко: Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на равных условиях -1

Отвечая на вопрос о будущем Союзного государства, Президент сделал акцент на злободневных вопросах, без решения которых двигаться по интеграционным дорожным картам невозможно.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём единения народов Беларуси и России

Известно, что во время интервью обсуждали текущую ситуацию в мире в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Не оставили без внимания и тему коронавируса и эффективности мер, которые принимаются в нашей стране.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться
02 апреля 2020 11:02

Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться

Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»
02 апреля 2020 10:34

Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»

В Беларуси упростят правила охоты и рыболовства. Куда направить свои пожелания?
02 апреля 2020 09:20

В Беларуси упростят правила охоты и рыболовства. Куда направить свои пожелания?