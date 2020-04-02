Александр Лукашенко: Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на равных условиях

Новости Беларуси. Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Наши коллеги готовят серию интервью к 75-летию Великой Победы.

Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства»

Еще одним поводом к разговору с белорусским лидером стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня, 2 апреля.