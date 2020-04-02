Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства»

Новости Беларуси. Сегодня, 2 апреля, свыше 150 миллионов человек отмечают праздник самого большого в мире Союзного государства – День единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали договор об образовании сообщества двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб.

Мы сберегли и приумножили глубокие экономические связи. Сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. Этому также способствуют совместные проекты в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.