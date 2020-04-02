Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства»
Новости Беларуси. Сегодня, 2 апреля, свыше 150 миллионов человек отмечают праздник самого большого в мире Союзного государства – День единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали договор об образовании сообщества двух стран.
Белорусов и россиян с Днем единения народов поздравил председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси.
День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Что связывает две страны
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб.
Мы сберегли и приумножили глубокие экономические связи. Сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. Этому также способствуют совместные проекты в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.
Формирование общего рынка труда и сопутствующей инфраструктуры значительно расширило возможности профессиональной самореализации и развития для граждан двух государств. Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле. Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году.