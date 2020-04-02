Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»

Новости Беларуси. 2 апреля стало известно, что пакет мер по поддержке экономики в условиях эпидемии уже внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси в Палате представителей, где открылась весенняя сессия.

На реализацию мер поддержки направят 110 миллионов рублей. Планируется, что документ затронет отрасли, в которых заняты свыше полумиллиона человек, в том числе в частном секторе.