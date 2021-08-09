Александр Лукашенко: мы должны чётко понимать – любая интеграция возможна, но без потери государственности и суверенитета

Новости Беларуси. Традиция «Большого разговора» – не лакированные и не заготовленные вопросы. На каждый из них Президент отвечал не протокольно, анализируя и рассуждая порой вместе с собеседником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарубежные коллеги в диалог включились активно. Первая же тема – «со звездочкой».

– «Россия 24», Антон Подковенко. Вы сейчас много говорили о санкциях. И Беларусь, и Россия живут в условиях непрекращающегося и усиливающегося давления со стороны Запада. Возможен ли, и если да, то в какие сроки и какие перспективы? Есть ли какая-то дорожная карта, совместный ответ Минска и Москвы на эти западные санкции и как в продолжение, может быть, дорожная карта, но немного другая – с точки зрения интеграции России и Беларуси. Об этом много говорилось, много существует пунктов и аспектов, обе стороны ждут этой интеграции, может быть, какой-то алгоритм, какие-то конкретные сроки, перспективы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Антон, извини, коль ты затронул этот вопрос, пожалуйста, объясни, прежде всего мне, что вы имеете в виду под интеграцией? Говоря об интеграции, мы должны четко понимать – любая интеграция, но без потери государственности и суверенитета. Я знаю, на что вы намекаете. Я осведомленный человек. У нас, помните, было 30 или 31 дорожная карта. Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров.

Он очень мудро сказал: «Слушайте, если мы все время на нее наталкиваемся, если мы не можем решить из 31-й карты, одну 31-ю – давайте ее отложим, давайте ее вообще выбросим. Помните, там наднациональные органы и прочее. Я его поддержал в каком плане? Говорю: Владимир Владимирович, мы ничего не потеряем, потому что у нас есть не наднациональные органы, а совместные ведомственные органы. Допустим, совместная коллегия Министерства промышленности России и Беларуси, совместная коллегия Минобороны Беларуси и России – и они работают. И я задаю при всех вопрос на переговорах – а какой вопрос мы не решили? Совместная коллегия Министерства иностранных дел Беларуси и России – вот министр, недавно они с Лавровым проводили ее.

На союзном Высшем госсовете собираемся, я как председатель спрашиваю: какие есть вопросы в этом плане? Никаких вопросов. Даже МИДы и Минобороны всегда в пример ставили. Ну работает же это. Зачем сегодня создавать – впереди лошади телегу ставить – Союзное Министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. И это почему телега впереди лошади? Потому что начинать надо с единого закона – Конституции, и там все должно быть прописано. Мы этого не сделали.