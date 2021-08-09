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Александр Лукашенко: «У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты»

09 августа 2021 17:17
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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом». Его уже окрестили рекордным по продолжительности и охвату тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я всегда детей держал в стороне от этой политики»

Александр Лукашенко: «У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты»-1

В Беларуси есть четкое понимание – внешние проблемы были и есть всегда. Нам не привыкать жить под санкциями. Главное – сосредоточить внимание на своих внутренних  делах. Самые обсуждаемые – новая Конституция, референдум.

Президент Беларуси: вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем

И главный вопрос – кто станет во главе страны, когда действующий Президент сложит полномочия.

Александр Лукашенко: «У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты. Нет такого, что их нет. Они, понимаете, простите за нескромность, они в чем то похожи на меня, потому что я их вырастил, они со мной рядом росли. В чем то похожи на меня, в чем? В своей преданности стране. Они надежные, они не будут кромсать никого. И то, большинство – определенно подавляющее большинство – за них проголосует. Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, участвовать в этом, что я на кого-то поставлю и буду проталкивать. Нет, я буду честно вести себя. Будет пять человек, я изучу биографии, если их знать не буду, а я точно их буду знать. Я про всех все расскажу вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопросы. Все будет на равных, но победят в Беларуси обязательно прагматичные, нормальные люди.

# Большой разговор с Президентом # Александр Лукашенко # Фотофакт # Выборы в Беларуси

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