Президент Беларуси: никаких мы санкций в отношении Украины вводить не собираемся

Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился « Большой разговор с Президентом » Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провокационные вопросы так и сыпались. Не собираются ли в Беларуси ставить российские военные базы? Почему в стране запрещены протесты? Украинские журналисты были особенно активны. Ответы получали честные, пусть и не всегда приятные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С нашей стороны никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным.

Вы так ведете себя – извините меня, несколько подленько. Когда вам надо – авария за аварией, как мне недавно доложили, семь каких-то установок вышли из строя – нужна была поддержка, обратились к нам, мы вам продали электроэнергию, аж, по-моему, за месяц-два на 25 миллионов долларов. Пожалуйста, покупайте. И мы никогда подло себя не вели.