«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно

Новости Беларуси. Около сотни автомобилей с государственными флагами проехали вечером 9 августа по улицам Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриоты устроили масштабный автопробег под названием «Сила в единстве! За Беларусь!».

Татьяна Савчик, СТВ:

Неравнодушные жители со всей Гродненской области, отложив дела, после работы собрались возле Кургана Славы – это была точка сбора. Многие приехали с цветами, которые возложили у подножия мемориала в память о павших воинах в годы Великой Отечественной войны. 9 августа – это еще одна важная дата, но уже для современной независимой Беларуси. Этот день патриоты называют нашей победой. Ровно год назад сторонние силы предприняли попытку отобрать у белорусов страну, развернули жесткую информационную войну. Это был настоящий накал страстей, выстоять в котором удалось лишь благодаря единству, сплоченности и любви к своей Родине.

Сегодня 9 августа. Это действительно наш праздник. Это тот день, в который мы сделали свой выбор. Свой осознанный выбор. Мы за то, чтобы была спокойная, процветающая, красивая Беларусь, в которой можно спокойной выйти на улицу. Не стесняясь. Можно здороваться, улыбаться, растить детей.

Я горжусь своей страной, потому что я родилась тут со своими родителями. Дедушкой, бабушкой. Я горжусь тем, что тут умные и любознательные люди. И отзывчивые.

Мы движемся в правильном направлении. Я уверен в этом, что наши внуки, те, которые сейчас, будут жить прекрасно, так как и живем мы.