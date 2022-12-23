Александр Лукашенко 24 декабря посетит центр подготовки космонавтов в России

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ближайшие дни проведет с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что завтра, 24 декабря, по приглашению Владимира Путина наш Президент посетит центр подготовки космонавтов. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси. Александр Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.