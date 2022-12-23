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Александр Лукашенко 24 декабря посетит центр подготовки космонавтов в России

23 декабря 2022 13:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ближайшие дни проведет с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко 24 декабря посетит центр подготовки космонавтов в России-1

Ожидается, что завтра, 24 декабря, по приглашению Владимира Путина наш Президент посетит центр подготовки космонавтов. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси. Александр Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.  

Александр Лукашенко 24 декабря посетит центр подготовки космонавтов в России-4

А в начале следующей недели Президент встретится с партнерами по СНГ. В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств-участников Содружества, которая состоится 26-27 декабря. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для объединения сферах.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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