Александр Лукашенко 24 декабря посетит центр подготовки космонавтов в России

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ближайшие дни проведет с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко ближайшие дни проведет с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что завтра, 24 декабря, по приглашению Владимира Путина наш Президент посетит центр подготовки космонавтов. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси. Александр Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.
А в начале следующей недели Президент встретится с партнерами по СНГ. В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств-участников Содружества, которая состоится 26-27 декабря. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для объединения сферах.
Подписывайтесь на нас в Telegram!