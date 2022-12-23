Очереди на границах с ЕС продолжают расти. Что говорят в ГПК?

Новости Беларуси. Пограничное ведомство Беларуси сообщает об увеличении количества легкового транспорта на въезд в Литву и Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно в период рождественских и новогодних праздников поток автомобилей возрастает. Но контрольные службы сопредельных европейских государств не спешат проявить гостеприимство.

В самых загруженных пунктах пропуска за сутки оформлено менее половины машин от нормы. Существенно не изменилась и ситуация с грузовым транспортом. Водители фур по-прежнему вынуждены ожидать пересечения границы по несколько суток.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

На западной границе сохраняются существенные очереди грузового транспорта на въезд в Евросоюз. Наибольшее количество фур фиксируется на литовском направлении – около 3 000 грузовиков. На польском – более 1 000. Несмотря на напряженную ситуацию, сопредельные контрольные службы на данных маршрутах за сутки оформили только половину транспорта от нормы.