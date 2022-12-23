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Очереди на границах с ЕС продолжают расти. Что говорят в ГПК?

23 декабря 2022 13:34
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Новости Беларуси. Пограничное ведомство Беларуси сообщает об увеличении количества легкового транспорта на въезд в Литву и Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно в период рождественских и новогодних праздников поток автомобилей возрастает. Но контрольные службы сопредельных европейских государств не спешат проявить гостеприимство.  

Очереди на границах с ЕС продолжают расти. Что говорят в ГПК?-1

В самых загруженных пунктах пропуска за сутки оформлено менее половины машин от нормы. Существенно не изменилась и ситуация с грузовым транспортом. Водители фур по-прежнему вынуждены ожидать пересечения границы по несколько суток.  

Очереди на границах с ЕС продолжают расти. Что говорят в ГПК?-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:  
На западной границе сохраняются существенные очереди грузового транспорта на въезд в Евросоюз. Наибольшее количество фур фиксируется на литовском направлении – около 3 000 грузовиков. На польском – более 1 000. Несмотря на напряженную ситуацию, сопредельные контрольные службы на данных маршрутах за сутки оформили только половину транспорта от нормы.  

Очереди на границах с ЕС продолжают расти. Что говорят в ГПК?-7

Ситуация обостряется и по ту сторону границы. Но реакции со стороны правительств нет.  

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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