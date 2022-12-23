Все начинается в кабинете дизайнера. Как создаются меховые изделия белорусского производства?

Светлана Иванова, заместитель начальника управления по пошиву и реализации изделий из натурального меха, дизайнер ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» бренда GNL:

Белорусский мех норки обладает уникальной носкостью, хорошими тепловыми качествами, а также красотой. В этом году цветовая гамма наших изделий как в темных оттенках, так и в светлых. Наши белорусские зверохозяйства вывели собственную белорусскую норку датского генотипа, чем мы очень гордимся. Потому что эта норка признана элитным мехом на европейской территории.

Перед вами норка натуральная цвета black, также ее в народе называют «черный бриллиант». Норка имеет прекрасный блеск, густую подпушь и коротенький остевой волос, что придает бархатистость внешнему виду.

Наряду с black очень популярна норка рearl. Это норка жемчужного оттенка. Это тоже норка натуральная, некрашеная, природный естественный окрас.

Всеми любимая голубая норка, называется она норка-сапфир. Наше предприятие принимает заказы на индивидуальный пошив. Изделие меховое сядет на фигуру просто идеально. У нас работают профессиональные конструкторы-модельеры, которые обсуждают малейшие детали с клиентами, наши клиенты могут даже прийти с фотографией готового изделия. У нас присутствует три примерки.

Наше предприятие каждый год делает новые коллекции. Несколько лет подряд наше предприятие участвовало в международном конкурсе дизайнеров среди меховых изделий, два года подряд на конкурсе REMIX-2017, REMIX-2018 мы занимали призовые места. Начало коллекции и ее зарождение происходит в кабинете дизайнера. Рождение коллекции – это сложный процесс, словить то самое вдохновение бывает очень сложно. Конечно, мы вдохновляемся мировыми брендами. Коллекция этого года направлена на стилизованный принт животных.

Следующим этапом в создании мехового изделия является конструкторская группа. Конструктор делает бумажные лекала. Переносятся все идеи, все конструктивные черты будущего изделия на бумагу. После этого конструктор изготавливает макет будущего изделия, чтобы определить правильность посадки изделия, какие-то детали, нюансы. Чтобы изделие меховое сидело на фигуре идеально.

Сейчас мы находимся в нашем скорняжном цеху, бумажные лекала поступают именно сюда. По лекалам наш главный технолог выдает мех. Скорняк приступает к работе, чтобы превратить меховые шкурки в меховое полотно. Необходимо отсортировать норку прежде всего, потом проверить на качество каждую шкурку. Далее вскрывается мех, дальше он правится, набивается на специальные планшеты, потом он проходит этап сушки, потом уже мех обкраивается.