«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?

Новости Беларуси. Благотворительная акция охватывает все больше точек на карте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Госкомимущества посетили 23 декабря подшефную специализированную школу № 14 в Минске. 145 воспитанников учреждения живут в особом мире – тихом или вовсе беззвучном. Для них гости привезли подарки. Новогодние наборы конфет и книги для школьной библиотеки. Кроме того, за счет спонсорских средств планируется приобрести аппаратно-программный комплекс для оснащения медиатеки.

Наталья Кравчук, директор ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 14 для детей с нарушением слуха г. Минска»:

Сегодня маленькие дети хотят просто подарок, а кто-то хочет решение больших проблем. Из маленьких детских желаний возникают молодежные инициативы, а дети, которые получили это тепло, этот заряд – они ведь становятся гражданами. И именно они потом становятся тем базовым статусом и стабильной Беларусью.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

За последнее время сделали очень много: врачебный кабинет, спортивный зал. Сейчас по благословению митрополита Вениамина в школе будет создаваться музей имени Героя Беларуси митрополита Филарета.

Благодаря уникальным методикам белорусских специалистов и упорным тренировкам многие ребята добиваются хороших результатов и получают шанс слышать заново. Никогда не останавливаться на достигнутом воспитанникам пожелали и гости сегодняшнего праздника. В Госкомимуществе пообещали поддерживать все стремления детишек.