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«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?

23 декабря 2022 12:53
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Новости Беларуси. Благотворительная акция охватывает все больше точек на карте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?-1

Сотрудники Госкомимущества посетили 23 декабря подшефную специализированную школу № 14 в Минске. 145 воспитанников учреждения живут в особом мире – тихом или вовсе беззвучном. Для них гости привезли подарки. Новогодние наборы конфет и книги для школьной библиотеки. Кроме того, за счет спонсорских средств планируется приобрести аппаратно-программный комплекс для оснащения медиатеки.  

«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?-4

Наталья Кравчук, директор ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 14 для детей с нарушением слуха г. Минска»:  
Сегодня маленькие дети хотят просто подарок, а кто-то хочет решение больших проблем. Из маленьких детских желаний возникают молодежные инициативы, а дети, которые получили это тепло, этот заряд – они ведь становятся гражданами. И именно они потом становятся тем базовым статусом и стабильной Беларусью.   

«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?-7

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:  
За последнее время сделали очень много: врачебный кабинет, спортивный зал. Сейчас по благословению митрополита Вениамина в школе будет создаваться музей имени Героя Беларуси митрополита Филарета.  

«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?-10

Благодаря уникальным методикам белорусских специалистов и упорным тренировкам многие ребята добиваются хороших результатов и получают шанс слышать заново. Никогда не останавливаться на достигнутом воспитанникам пожелали и гости сегодняшнего праздника. В Госкомимуществе пообещали поддерживать все стремления детишек.  

«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?-13

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# Новый год # общество # Наталья Кравчук # Дмитрий Матусевич # Фотофакт

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