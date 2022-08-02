В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций
Новости Беларуси. В Беларуси сегодня, 2 августа, отмечают День десантников и сил специальных операций. В 2022 году ВДВ исполняется 92, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время Великой Отечественной войны крылатая пехота активно участвовала на полях сражений, освобождала белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. В нашей стране традиции поколения победителей бережно хранят и приумножают военнослужащие сил специальных операций.
А вот накануне свой 90-летний юбилей праздновало еще одно воинское формирование – 49-я радиотехническая бригада. Одно из старейших соединений страны расположено в пяти областях Беларуси и контролирует воздушное пространство на самых ответственных направлениях. На вооружении соединения передовые образы техники, многие из которых отечественного производства. Здесь же проходят боевую обкатку и новые системы.
Сергей Дамарацкий, командир 49-й радиотехнической бригады:
Сегодня бригада выполняет задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. Всем составом круглосуточно, 24 часа в сутки, личный состав несет боевое дежурство по противовоздушной обороне. Грубо говоря, ни один воздушный объект не проходит мимо глаз наших операторов радиолокационных станций, комплексов средств автоматизации. Можно сказать, что на нас лежит огромная ответственность, на нас, на наших военнослужащих, по защите государственной границы Республики Беларуси в воздушном пространстве. Фактически мы являемся глазами Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
Традиционно День десантников и сил специальных операций пройдет в стране с большим размахом. Запланировано проведение множества акций с участием военнослужащих, выставки оружия и техники, праздничные концерты, экскурсии и многое другое.