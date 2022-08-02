В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня, 2 августа, отмечают День десантников и сил специальных операций. В 2022 году ВДВ исполняется 92, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время Великой Отечественной войны крылатая пехота активно участвовала на полях сражений, освобождала белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. В нашей стране традиции поколения победителей бережно хранят и приумножают военнослужащие сил специальных операций.