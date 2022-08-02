Как помочь деткам в сложной жизненной ситуации собраться к школе?

Новости Беларуси. Больше тысячи детей только в Могилевской области, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получат канцелярские принадлежности к новому учебному году. В Беларуси проходит акции «В школу с добрым сердцем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже седьмой год подряд ее инициатором выступает Белорусский республиканский союз молодежи.

Традиционно в последний месяц лета благотворительный марафон стартует во всех регионах страны. В крупных универмагах установлены специальные копилки, которые наполняют неравнодушные люди. Часто в этот период родители собирают в школу своих детей и не проходят мимо предложения помочь другим ребятам наполнить школьные рюкзаки всем необходимым.

Ольга Скряженко, жительница Могилева:

Пришла за канцелярскими принадлежностями для своей дочери. Мне волонтеры листовочки вручили. И я прочитала такой интересный вопрос: «Как стать волшебником?» Ну и захотелось стать волшебником. Поэтому приобрела пластилин для деток. Хочется добрые дела сделать.

Елена Першина, главный специалист Могилевского областного комитета БРСМ:

В рамках областной акции будут переданы подарки Белыничской вспомогательной школе-интернату. А по области помогают разным слоям населения. Это и коррекционные центры, и приюты, и семьи, которые находятся в социально опасном положении, и дома семейного типа.