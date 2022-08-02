Александр Лукашенко: убеждён, что силы специальных операций всегда были и будут элитой белорусской армии

Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают люди, которые несут службу под девизом «Никто, кроме нас». В Беларуси День десантников и сил специальных операций. В знак уважения к воинам разных поколений во многих городах нашей родины пройдут праздничные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десантники внесли огромный вклад в победу над фашизмом, потом был Афганистан – нынешнее поколение защитников также твердо стоит на страже родины, делая все для сохранения мира. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко бойцам и ветеранам сил спецопераций.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня непобедимая крылатая пехота бережно хранит ценность десантного братства, сохраняет славные ратные традиции и преемственность поколений. Парни в голубых беретах всегда и везде демонстрировали несокрушимый боевой дух и стойкость, решая задачи, которые другим просто не по плечу. Так было в годы Великой Отечественной войны, так было в Афганистане, в других горячих точках и в ходе выполнения миротворческих миссий. Убежден, что силы специальных операций всегда были и будут элитой белорусской армии, надежным щитом государства, настоящей школой мужества и патриотизма для молодежи.