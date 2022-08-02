Александр Лукашенко: убеждён, что силы специальных операций всегда были и будут элитой белорусской армии

Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают люди, которые несут службу под девизом «Никто, кроме нас». В Беларуси День десантников и сил специальных операций. В знак уважения к воинам разных поколений во многих городах нашей родины пройдут праздничные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десантники внесли огромный вклад в победу над фашизмом, потом был Афганистан – нынешнее поколение защитников также твердо стоит на страже родины, делая все для сохранения мира. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко бойцам и ветеранам сил спецопераций.