Устройте ей «карантин». Как выбрать орхидею и правильно ухаживать за растением?

Королевой домашней флоры может стать орхидея. И даже не думайте, что у вас не получится. Главное – легкая полутень и регулярные ванны.

Наталья Балюк, младший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси:

Первое, что нужно сделать, – это посмотреть на растение, розеточку, откуда выходят листья, чтобы не было никаких загноений, коричневых пятен, посмотреть на корневую систему. Здоровая корневая система – это серо-зеленый цвет, чтобы не было засохших, отломанных корней, листья должны быть мясистые с восковым блеском.