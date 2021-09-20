Устройте ей «карантин». Как выбрать орхидею и правильно ухаживать за растением?

Королевой домашней флоры может стать орхидея. И даже не думайте, что у вас не получится. Главное – легкая полутень и регулярные ванны.
Королевой домашней флоры может стать орхидея. И даже не думайте, что у вас не получится. Главное – легкая полутень и регулярные ванны.
Наталья Балюк, младший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси:
Первое, что нужно сделать, – это посмотреть на растение, розеточку, откуда выходят листья, чтобы не было никаких загноений, коричневых пятен, посмотреть на корневую систему. Здоровая корневая система – это серо-зеленый цвет, чтобы не было засохших, отломанных корней, листья должны быть мясистые с восковым блеском.
Если хотите, чтобы орхидея радовала вас долгое время, необходимо брать цветок с большим количеством нераспустившихся бутонов. Не ставить сразу на свет, а поставить в полутень на недельки две, сделать ей «карантин» – не поливать, ничего с ней не делать.
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