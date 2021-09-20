Андрей Лазуткин: «Задача американцев – добиться, чтобы российский газ в Европе не покупали вообще»

Новости Беларуси. На прошлой неделе в Беларуси похолодало, и тут как нельзя кстати Президентом на встрече с Владимиром Путиным были озвучены новые газовые соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Беларуси стоимость осталась прежней, а вот для стран Европы цены взлетают вверх. О том, при чем здесь американская политика и чем Польша собирается ответить на российский «Северный поток – 2», расскажет Андрей Лазуткин в авторской рубрике «Занимательная политология» .

Андрей Лазуткин, политолог:

В эти дни в Европе разворачивается настоящая газовая война. Пока мы следили, как Россия достраивала «Северный поток – 2», Польша начала строить свой маленький отдельный трубопровод для норвежского газа. Это видео снято в шотландском порту Эдинбург. Здесь польские трубы обрабатывают асфальтной крошкой и грузят на транспортные суда. Называется газопровод «Балтийская труба» (или Baltic Pipe).

Андрей Лазуткин:

Сама идея 20 лет витала в воздухе, но трубу начали активно строить только в 2021 году. Поляки до последнего ждали, удастся ли сорвать «Северный поток – 2» или русские его все-таки запустят. Длина морской части газопровода составляет 270 километров, а стоимость – около 2 миллиардов долларов. Понятно, что за эти деньги можно купить много российского газа и жить спокойно. Но задача американцев – добиться, чтобы российский газ в Европе не покупали вообще. Вместо него должен быть газ из Норвегии. А поскольку норвежский газ самый дорогой на рынке, его транспортировку надо удешевить. Хотя Польше этого газа все равно не хватит, потому что в Норвегии столько не добывают, а через газопровод можно будет прокачать в лучшем случае половину объема, который нужен Польше. Вторую половину поляки вроде бы планируют закупать у американцев. Это сжиженный газ, который в Европу возят огромными танкерами. Это дорогое удовольствие, и чтобы отбить затраты, хитрые поляки строят общий газовый терминал с Украиной. Украинским друзьям деваться некуда, и поляки будут им перепродавать американский газ еще дороже, чем покупают сами.

Андрей Лазуткин:

В перспективе от этого вся Украина будет топиться дровами. Но речь не только об отоплении. Газ в первую очередь потребляет промышленность – и вот на ее останках можно будет поставить крест. Те, кто еще не уехал, поедут на заработки в Польшу, а остальные будут покупать польские и литовские товары. Ну, а там, где появляются большие иностранные деньги, всегда появляются и иностранные спецслужбы. Не потому что США захватывают мир, как в кино. Нет. США имеют в Польше и Украине прямые экономические интересы – это сбыт американского оружия, а с недавних пор и американского газа. А чтобы заключить контракты на газ и оружие, надо контролировать верхушку страны. Как посадить ее под колпак? Ну, например, при помощи местных спецслужб, которые американцы просто купили. Здесь показан учебный центр Агентства разведки Польши. Он был открыт еще в 1971 году возле села Старе-Кейкуты в Варминско-Мазурском воеводстве. Это примерно 200 километров от Гродно.

Андрей Лазуткин:

Как сообщала газета Washington Post, ЦРУ заплатило наличными 15 миллионов долларов польской разведке за использование этой базы в качестве секретной тюрьмы. И вот эту тюрьму показывают на кадрах польского телевидения. Вот забор воинской части, а вот взлетная полоса для реактивных самолетов. Все старое и советское. Куда пошли 15 миллионов, которые выдали американцы, большой вопрос.

Андрей Лазуткин:

Скорее всего, в карман бравым польским разведчикам. А те ничего и не отрицают. Глава Агентства разведки Польши подтвердил, что с 2005 года на базе существуют две закрытые внутренние зоны, куда имеют доступ только сотрудники ЦРУ. Американский персонал проживал в этих зонах в течение нескольких месяцев.

Андрей Лазуткин:

Вы спросите: а откуда у ЦРУ наличные деньги, которые явно не проходят по официальной отчетности? Это как раз те деньги, которые они получали за контроль наркотрафика в том же Афганистане. Отчитываться перед Конгрессом за такие доходы не нужно, на бумаге их вообще нет. Вот их и используют для незаконной деятельности, в том числе для подкупа чужих спецслужб и целых правительств. А мы потом удивляемся, как это Польша себе в убыток покупает американский газ, который везут танкерами через полмира, или зачем полякам столько американских танков. Но, как видите, у поляков и американцев были прекрасные отношения по линии спецслужб еще 15 лет назад. И сегодня, чтобы управлять Польшей, не нужны самолеты с деньгами или секретные тюрьмы. Так бывает только в кино. А государство надо держать на экономическом поводке, то есть не давать налаживать отношения с Россией и Беларусью и надежно привязать к американскому газу и американскому оружию. Андрей Лазуткин:

И здесь повторяется та же история, которая случилась с Польшей 80 лет назад. Только вместо американцев, как сейчас, главным союзником была Великобритания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие могут сказать: но как же можно было тогда полякам противостоять армии Германии? Тогда встает второй вопрос: а почему ваши покровители вам не помогли? Вы заметили, куда побежало правительство Польши? В Великобританию. А англосаксы крепкими тогда были. Почему не защитили, как обещали, Польшу?