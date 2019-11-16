Александр Глеб о рыбалке: «Почему нет? Провести время позитивно наедине с природой»

Александр Глеб, футболист: Нет. Если только рыболовные.

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Александр Глеб:

Не знаю, просто нравится.

Вадим Щеглов:

Вы – рыбак?

Александр Глеб:

Я – да.

Вадим Щеглов:

И как, удаётся ездить порыбачить в выходные?

Александр Глеб:

Когда супруга даёт такую возможность. Всё-таки, с детьми занимаемся. Тем более, у нас в выходные не всегда няня. Почему нет? Провести время позитивно наедине с природой.