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Александр Глеб о рыбалке: «Почему нет? Провести время позитивно наедине с природой»

16 ноября 2019 12:51
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Выставки, может, какие-то посещаете?

Александр Глеб, футболист:
Нет. Если только рыболовные.

Вадим Щеглов:
Почему – рыболовные?

Александр Глеб о рыбалке: «Почему нет? Провести время позитивно наедине с природой»-1

Александр Глеб:
Не знаю, просто нравится.

Вадим Щеглов:
Вы – рыбак?

Александр Глеб:
Я – да.

Вадим Щеглов:
И как, удаётся ездить порыбачить в выходные?

Александр Глеб:
Когда супруга даёт такую возможность. Всё-таки, с детьми занимаемся. Тем более, у нас в выходные не всегда няня. Почему нет? Провести время позитивно наедине с природой.

# Рыбалка # общество # Александр Глеб

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