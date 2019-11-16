Александр Глеб о рыбалке: «Почему нет? Провести время позитивно наедине с природой»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Выставки, может, какие-то посещаете?
Александр Глеб, футболист:
Нет. Если только рыболовные.
Вадим Щеглов:
Почему – рыболовные?
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Выставки, может, какие-то посещаете?
Александр Глеб, футболист:
Нет. Если только рыболовные.
Вадим Щеглов:
Почему – рыболовные?
Александр Глеб:
Не знаю, просто нравится.
Вадим Щеглов:
Вы – рыбак?
Александр Глеб:
Я – да.
Вадим Щеглов:
И как, удаётся ездить порыбачить в выходные?
Александр Глеб:
Когда супруга даёт такую возможность. Всё-таки, с детьми занимаемся. Тем более, у нас в выходные не всегда няня. Почему нет? Провести время позитивно наедине с природой.