Прямой эфир

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове

16 ноября 2019 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Шкловского района чествуют в районном доме культуры. Среди тех, кто присутствует в зале – механизаторы, водители, агрономы и руководители хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове-1

45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области. Результат превзошел прошлогодний. По большинству показателей лидирует хозяйство «Александрийское».

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове-4

Виктор Мильто, механизатор ОАО «Александрийское»:
В этот труд вложено много. И здоровья вложено. Понятно, много надо поработать, хорошо поработать, чтобы добиться такого результата. Просто так, конечно, не бывает. Труд на земле всегда был тяжелым. Хотя и техника новая, все равно как было, так и остается.

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове-7

Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома:
Я думаю, результат слаженной работы наших коллективов, начиная от рабочих и заканчивая руководителями, то есть участие всех, и трактористов, и агрономов, должен дать свой результат.

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове-10

На улицах райцентра разместились торговые ряды. Здесь можно отведать блюда национальной кухни, приобрести сувениры, да и просто зарядиться хорошим настроением. Торжества продолжатся до вечера.

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Мильто # Александр Титок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт
15 ноября 2019 19:58

«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт

Жуткие рассказы пассажиров раздавленной электрички. Вся правда о ж/д катастрофе в Крыжовке в 1977 году
15 ноября 2019 15:55

Жуткие рассказы пассажиров раздавленной электрички. Вся правда о ж/д катастрофе в Крыжовке в 1977 году

В Беларуси вступил в силу указ о распоряжении государственным имуществом. Что изменилось
15 ноября 2019 15:41

В Беларуси вступил в силу указ о распоряжении государственным имуществом. Что изменилось