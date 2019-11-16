«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове

Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Шкловского района чествуют в районном доме культуры. Среди тех, кто присутствует в зале – механизаторы, водители, агрономы и руководители хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области. Результат превзошел прошлогодний. По большинству показателей лидирует хозяйство «Александрийское».

Виктор Мильто, механизатор ОАО «Александрийское»:

В этот труд вложено много. И здоровья вложено. Понятно, много надо поработать, хорошо поработать, чтобы добиться такого результата. Просто так, конечно, не бывает. Труд на земле всегда был тяжелым. Хотя и техника новая, все равно как было, так и остается.

Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома:

Я думаю, результат слаженной работы наших коллективов, начиная от рабочих и заканчивая руководителями, то есть участие всех, и трактористов, и агрономов, должен дать свой результат.