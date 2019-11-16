Игра-семинар. Студенты со всей Беларуси провели парламентские дебаты

Новости Беларуси. Интеллект и красноречие – студенты со всей страны собрались на парламентские дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 участников проекта отстаивали свои точки зрения в формате британских парламентских дебатов. Прения устроили подобно настоящим политикам: команды условно разделились на правительство и оппозицию и спорили на социальные и политические темы.

Студенческий клуб дебатов организован общественным объединением «Белая Русь». Самыми убедительными в спорах оказались студенты из Брестского государственного университета. Они увезли домой победу и пообещали провести такую же игру в альма-матер.

Екатерина Ребицкая, преподаватель юридического факультета ВГУ имени П. М. Машерова:

Всегда очень интересно послушать мнение молодежи, понять, как они смотрят на те или иные проблемы. Как руководитель, как человек, который готовит команды, я всегда им говорю, что дебаты – это в первую очередь возможность доказать точку зрения, которая, возможно, совершенно не близка тебе.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Первая игра – это начало. Она больше, наверное, не игра, а игра-семинар. Ребята (по две команды из каждого региона) уедут к себе в свои учебные заведения, в свои регионы, и они будут базой, основой для создания своих региональных клубов.