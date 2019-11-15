«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт

Новости Беларуси. Очередной этап масштабной патриотической акции прошел 15 ноября в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт мастеров искусств Беларуси собрал под сводами святыни ветеранов-участников Великой Отечественной войны, защитников и жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей и ветеранов боевых действий на территориях других государств.

В рамках акции школьники и молодежь со всей страны привозят во Всехсвятский храм землю из разных братских могил на территории Беларуси и за ее пределами. 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, эти капсулы будут переданы в крипту святыни.

Протоирей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Это мероприятие, которое является в какой-то мере предтечей всех тех больших мероприятий следующего года, которые будут иметь место у храма-памятника и, собственно, в самом храме-памятнике. Это открытие музея и захоронение земли с мест гибели и погребения наших воинов, мирных жителей не только на территории Беларуси, но и тех приграничных государств, которые находятся рядом с нами.