А вы знали об интерактивной карте объектов народной славы Беларуси? Там уже больше 1000 мест

Новости Беларуси. В Год исторической памяти активисты волонтерского движения «Доброе сердце» благоустроили почти 300 объектов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Проект по оцифровке памятных мест – это инициатива самой молодежи. Отрадно отметить, что данный объект, крипта храма-памятника, станет 1 129-м элементом, который пополнит мощную интерактивную карту. Она уже распространяется от Калининграда, Бреста, Минска до Владивостока. И сюда подключается молодежь. Латвия, Польша, к примеру.

Мы очень рады отметить, что инициатива молодежи нашла практическое свое воплощение в этом проекте и ЦК БРСМ вместе с молодежью не только Беларуси, но и других стран постсоветского пространства будет и впредь работать над тем, чтобы расширять географию памятных мест. И здесь задача – вовлечение максимального количества молодых людей.