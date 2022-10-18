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А вы знали об интерактивной карте объектов народной славы Беларуси? Там уже больше 1000 мест

18 октября 2022 16:35
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Новости Беларуси. В Год исторической памяти активисты волонтерского движения «Доброе сердце» благоустроили почти 300 объектов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

А вы знали об интерактивной карте объектов народной славы Беларуси? Там уже больше 1000 мест-1

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Проект по оцифровке памятных мест – это инициатива самой молодежи. Отрадно отметить, что данный объект, крипта храма-памятника, станет 1 129-м элементом, который пополнит мощную интерактивную карту. Она уже распространяется от Калининграда, Бреста, Минска до Владивостока. И сюда подключается молодежь. Латвия, Польша, к примеру.  

А вы знали об интерактивной карте объектов народной славы Беларуси? Там уже больше 1000 мест-4

Мы очень рады отметить, что инициатива молодежи нашла практическое свое воплощение в этом проекте и ЦК БРСМ вместе с молодежью не только Беларуси, но и других стран постсоветского пространства будет и впредь работать над тем, чтобы расширять географию памятных мест. И здесь задача – вовлечение максимального количества молодых людей.  

А вы знали об интерактивной карте объектов народной славы Беларуси? Там уже больше 1000 мест-7

Патриотическая инициатива принадлежит молодежному активу Беларуси и России. А в Год исторической памяти именно БРСМ выступил национальным оператором и координирует деятельность в рамках проекта «Цифровая звезда».  

# БРСМ # общество # Александр Лукьянов # Фотофакт

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