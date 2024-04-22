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Лукашенко: «Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики»

22 апреля 2024 11:01
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Беларусь решительно настроена наращивать товарооборот с Архангельской областью России. Об этом 22 апреля заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики»-1

– Приветствую вас на белорусской земле.
– Спасибо, очень приятно. 10 лет не был в Минске.
– 10 лет? Кошмар! 2 тысячи километров.

Лукашенко: «Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики»-4

Вместе Александром Цыбульским в Минск первым авиарейсом, отныне соединяющим белорусскую столицу и Архангельск, прилетела и солидная делегация, в состав которой вошли в том числе представители более трех десятков предприятий. Наглядное подтверждение, что партнеры серьезно настроены на деловое сотрудничество. А двигаться в этом направлении действительно стоит гораздо активнее. Цифры товарооборота, как отметил Президент Беларуси, не заоблачные. Хотя за минувший год он вырос практически вдвое и составил порядка 85 миллионов долларов, потенциал гораздо больше. К тому же успешных примеров сотрудничества с другими российскими регионами – предостаточно. Сегодня во Дворце Независимости разговор шел о самых перспективных направлениях взаимодействия: от машиностроения до строительной сферы. Предложение Александра Лукашенко – обсуждать не единичные проекты, а сразу так называемую целую дорожную карту.

Лукашенко: «Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Архангельская область – давний и очень надежный партнер Беларуси. Мы пока не достигали заоблачных цифр в товарообороте. Но, я полагаю, у нас все впереди. С 2020 года идет планомерное увеличение объемов взаимной торговли. 5 лет назад мы говорили о достижении максимального на тот момент обмена товарами в размере примерно 46 миллионов долларов. Но уже в 2023 году нами установлен соответствующий рекорд, который равен 85 миллионам долларов товарооборота. Примерно. Отлично, что в начале текущего года положительная динамика сохраняется. Товарооборот увеличился почти в три раза, до 27 миллионов долларов.

Что касается нашей страны, сегодня удивительным образом дает результат именно то, что не так давно было главным предметом западной критики. Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики, определяющие отечественную специализацию. Мы развиваем производственную базу на собственной платформе, постоянно модернизируется сельское хозяйство. Но главное, есть люди, научный потенциал в приоритетных для нас секторах экономики.

Обсудили на встрече и вопросы логистики. Глава государства предложил российским коллегам сообща работать и в перевалке грузов. Портовая инфраструктура Архангельска не предназначена для нашего главного экспортного груза – калийных удобрений, но хорошо подойдет для перевалки контейнеров, генеральных грузов. Что в свою очередь заинтересует белорусских производителей лесо- и металлопродукции.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко

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