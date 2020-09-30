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Белорусские участники учения «Кавказ-2020» вернулись домой

30 сентября 2020 12:28
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Новости Беларуси. Белорусский воинский контингент, принимавший участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» вернулся на родину. По традиции гвардейцев встречали хлебом-солью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские участники учения «Кавказ-2020» вернулись домой-1

В общей сложности военнослужащие преодолели полторы тысячи километров, чтобы вернуться с полигона Капустин Яр, где проходило учение. Они прибыли российскими бортами.  

Белорусские участники учения «Кавказ-2020» вернулись домой-4

Сначала на вертолетах Ми-8 и Ми-26 из полевого лагеря до аэродрома «Приволжский», затем на самолетах Ил-76 до аэродрома «Барановичи», после чего автомобильным транспортом батальонная тактическая группа отправилась в пункт постоянной дислокации.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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