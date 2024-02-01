Наталья Кочанова встретилась с участниками форума молодых избирателей

Молодежь, выборы и законотворчество – эти темы стали заглавными на встрече председателя Совета Республики с участниками форума молодых избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они впервые будут голосовать 25 февраля. Прежде чем принять участие в важной политической кампании, ребята смогли побывать в зале, где принимаются законы и пишется современная история нашей страны. В ходе экскурсии молодые люди смогли больше узнать о работе Совета Республики. Была и возможность задать вопросы спикеру верхней палаты парламента. Интересовались и тем, как начать карьеру в Молодежном совете при Национальном собрании. Для многих это реальная возможность включиться в политическую жизнь Беларуси.

Никита Борисевич, студент Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Это для меня первые выборы, мне даже самому интересно, как это будет все проходить, как это выглядит. Если я мог услышать из рассказов родителей, как это проходит, сейчас сам могу ощутить.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национально собрания Беларуси:

Ребята приезжают из всех регионов нашей страны. Из разных учебных заведений. Это и студенты вузов, лицеев, колледжей. Разные подходы и разные были вопросы, но наша встреча того стоит, чтобы вместе встречаться, обсуждать это. И в дальнейшем мы становимся уже такими добрыми друзьями, когда ребята знают и понимают, чем занимается Совет Республики, Национальное собрание Республики Беларусь. И, конечно, когда они придут на избирательные участки 25 февраля, они уже с большим пониманием будут осознавать, что непосредственно участвуют в дальнейшей судьбе своей страны.