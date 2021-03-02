Александр Барсуков на «Мотовело»: есть вопросы, которые должны решаться на уровне главы государства

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные встречи в коллективах. Так, 2 марта помощник главы государства по Минску общался с сотрудниками мотовелозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные встречи в коллективах. Так, 2 марта помощник главы государства по Минску общался с сотрудниками мотовелозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О судьбе самого мотовелозавода совсем недавно говорили на совещании с участием Президента. Ситуация на заводе непростая, но бренд необходимо сохранить и не допустить уничтожения предприятия. Также остро стоит вопрос оборота неиспользуемой территории завода. Но потенциал у производства есть.
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О перспективах «Мотовело» 2 марта говорил и Александр Барсуков.
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Раньше на этом предприятии до пяти тысяч людей работали, это было одно из градообразующих предприятий нашей столицы. Конечно, это беспокоит и ветеранов, беспокоит и обыкновенных граждан, которые сегодня работают на этом предприятии, как оно будет развиваться, какая будет зарплата. Какая перспектива в их жизни дальше. Здесь есть вопросы, которые должны решаться на уровне главы государства. Есть и такие вопросы. Поэтому мы соответствующим образом динамично будем докладывать.
Александр Барсуков уже не в первый раз посещает мотовелозовод и хорошо владеет ситуацией. Он отметил важность личных встреч с трудовыми коллективами, причем в неформальной обстановке. Помощник Президента заверил, что по каждому обращению сотрудников будут приняты меры и ни одно не останется без должного внимания.