Александр Барсуков на «Мотовело»: есть вопросы, которые должны решаться на уровне главы государства

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные встречи в коллективах. Так, 2 марта помощник главы государства по Минску общался с сотрудниками мотовелозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

Раньше на этом предприятии до пяти тысяч людей работали, это было одно из градообразующих предприятий нашей столицы. Конечно, это беспокоит и ветеранов, беспокоит и обыкновенных граждан, которые сегодня работают на этом предприятии, как оно будет развиваться, какая будет зарплата. Какая перспектива в их жизни дальше. Здесь есть вопросы, которые должны решаться на уровне главы государства. Есть и такие вопросы. Поэтому мы соответствующим образом динамично будем докладывать.