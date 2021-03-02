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Александр Лукашенко: работать будем в рамках Союзной группировки. Для современной войны, если не дай бог, это главное

02 марта 2021 13:35
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Новости Беларуси. Детали недавних переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 2 марта стали предметом разговора на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: работать будем в рамках Союзной группировки. Для современной войны, если не дай бог, это главное-1

Глава государства отметил, что у Беларуси и России практически одинаковый уровень развития по различным направлениям, а возникающее непонимание по некоторым вопросам вполне решаемо. Перспективы партнерства есть в производственной сфере, разговор можно вести и о сближении налогового законодательства. Большое внимание на прошедших переговорах уделили сотрудничеству в военной сфере.  

Александр Лукашенко ответил на домыслы о переговорах с Владимиром Путиным: «Мы, белорусы, живём в своей квартире»

Александр Лукашенко: работать будем в рамках Союзной группировки. Для современной войны, если не дай бог, это главное-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что касается обороны, я хочу, чтобы вы понимали, что работать мы будем в рамках нашей совместной Союзной группировки и совместной противовоздушной обороны – у нас совместное ПВО. Это святое. Для современной войны, если не дай бог, это главное. Поэтому хочу, чтобы вы имели в виду, военные, что в этом плане мы будем и работать. Но мы должны – все-таки Россия это, говорят – неважно какая там – вторая, первая армия в мире. И самое современное оружие, которое у нас на вооружении. А новейшего у нас нет. Мы должны выстроить так систему, чтобы наши ребята смогли научиться самым передовым методикам ведения войны и обороны там и так далее, и могли летать, стрелять. Бронетехника, автомобильное дело, самолеты – мы должны осваивать вместе с Российской Федерацией. Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано.  

Александр Лукашенко: работать будем в рамках Союзной группировки. Для современной войны, если не дай бог, это главное-7

Президент подчеркнул: на встрече лидеров обсуждалась и общественно-политическая ситуация в наших странах. Актуальным остается совместное противостояние различным вызовам, в том числе внешним.  

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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