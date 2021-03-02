Александр Лукашенко: работать будем в рамках Союзной группировки. Для современной войны, если не дай бог, это главное

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается обороны, я хочу, чтобы вы понимали, что работать мы будем в рамках нашей совместной Союзной группировки и совместной противовоздушной обороны – у нас совместное ПВО. Это святое. Для современной войны, если не дай бог, это главное. Поэтому хочу, чтобы вы имели в виду, военные, что в этом плане мы будем и работать. Но мы должны – все-таки Россия это, говорят – неважно какая там – вторая, первая армия в мире. И самое современное оружие, которое у нас на вооружении. А новейшего у нас нет. Мы должны выстроить так систему, чтобы наши ребята смогли научиться самым передовым методикам ведения войны и обороны там и так далее, и могли летать, стрелять. Бронетехника, автомобильное дело, самолеты – мы должны осваивать вместе с Российской Федерацией. Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано.