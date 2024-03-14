Будущим юристам рассказали про историю создания Конституции

В честь 30-летия принятия Конституции Беларуси по всей стране проходят диалоговые площадки. Их главная цель – донести до молодых людей фундаментальность Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Государственном комитете судебных экспертиз прошла встреча со студентами юридических факультетов вузов столицы. В числе приглашенных экспертов представители Совета Республики, Конституционного Суда, министерств и ведомств. У молодежи была возможность задать все интересующие вопросы. Касались они и истории создания Основного закона страны. Не обошли вниманием и результаты конституционной реформы.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси:

С молодежью общение всегда взаимополезно, то есть ты рассказываешь о своих каких-то жизненных установках, в том числе объясняешь, почему необходимо соблюдать наш Основной закон страны. И молодежь умеет задать какие-то интересные вопросы, поделиться проблемами, которые обдумываешь.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Конституция – это Основной закон нашего государства, и каждый гражданин должен знать историю создания этого документа. И в первую очередь это касается нашей молодежи.