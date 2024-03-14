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Будущим юристам рассказали про историю создания Конституции

14 марта 2024 12:07
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В честь 30-летия принятия Конституции Беларуси по всей стране проходят диалоговые площадки. Их главная цель – донести до молодых людей фундаментальность Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущим юристам рассказали про историю создания Конституции-1

В Государственном комитете судебных экспертиз прошла встреча со студентами юридических факультетов вузов столицы. В числе приглашенных экспертов представители Совета Республики, Конституционного Суда, министерств и ведомств. У молодежи была возможность задать все интересующие вопросы. Касались они и истории создания Основного закона страны. Не обошли вниманием и результаты конституционной реформы.

Будущим юристам рассказали про историю создания Конституции-4

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси:
С молодежью общение всегда взаимополезно, то есть ты рассказываешь о своих каких-то жизненных установках, в том числе объясняешь, почему необходимо соблюдать наш Основной закон страны. И молодежь умеет задать какие-то интересные вопросы, поделиться проблемами, которые обдумываешь.

Будущим юристам рассказали про историю создания Конституции-7

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Конституция – это Основной закон нашего государства, и каждый гражданин должен знать историю создания этого документа. И в первую очередь это касается нашей молодежи.

Будущим юристам рассказали про историю создания Конституции-10

В рамках встречи была презентована выставка документов об истоках нашей государственности и экспозиция «Беларусь созидающая», рассказывающая о послевоенном восстановлении наших городов и поселков.

# Конституция # общество # Наталья Карпович # Сергей Хоменко

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