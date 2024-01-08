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Алейник передал послание Президента Беларуси Королю Саудовской Аравии

08 января 2024 16:40
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Расширение промышленной кооперации и сотрудничество в научной сфере. Завершился визит министра иностранных дел Беларуси в Саудовскую Аравию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алейник передал послание Президента Беларуси Королю Саудовской Аравии-1

В Эр-Рияде прошел ряд переговоров, во время которых было передано послание Президента Беларуси в адрес Короля Саудовской Аравии. На уровне МИД двух стран достигнута договоренность о возобновлении совместных исследовательских проектов и обмене учеными. Речь шла и о поставках нашей техники в страны Ближнего Востока. Отдельное внимание уделили участию Беларуси в масштабной программе по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии. Страна планирует полностью изменить имидж с крупного сырьевого поставщика на государство с развитой экономикой за счет других направлений.

# Международное сотрудничество # общество # Сергей Алейник # Александр Лукашенко

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