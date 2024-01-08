Алейник передал послание Президента Беларуси Королю Саудовской Аравии

В Эр-Рияде прошел ряд переговоров, во время которых было передано послание Президента Беларуси в адрес Короля Саудовской Аравии. На уровне МИД двух стран достигнута договоренность о возобновлении совместных исследовательских проектов и обмене учеными. Речь шла и о поставках нашей техники в страны Ближнего Востока. Отдельное внимание уделили участию Беларуси в масштабной программе по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии. Страна планирует полностью изменить имидж с крупного сырьевого поставщика на государство с развитой экономикой за счет других направлений.