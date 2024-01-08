Как влияет гликемический индекс на организм человека? Узнали у врача-эндокринолога

Вкусная, но порой очень вредная еда может быть опасна для нашего организма. Конечно, не стоит кардинально менять свой рацион питания, а вот следить за некоторыми продуктами все же нужно. Гликемический индекс – важный показатель.

Светлана Чернушевич, диетолог: Это показатель, который говорит нам о том, насколько уровень глюкозы поднимается в организме человека после употребления той или иной пищи. Каждый продукт находит вот такой отклик в организме. Индекс важен для людей, которые страдают сахарным диабетом или преддиабетом, потому что им нужно понимать, какую дозу инсулина они должны вести у себя в организме.

Елена Отливанчик, врач-эндокринолог, заведующий организационно-методическим кабинетом МГК эндокринологического центра:

Знание о гликемическом продукте используют спортсмены. Употребление продукта с высоким гликемическим индексом непосредственно перед тренировкой повышает силу, ловкость, скорость на 5-15 минуте тренировки, а употребление продукта с низким гликемическим индексом за два часа до тренировки способствует повышению общей выносливости.

Важной составляющей рациона человека считаются крупы. Оказывается, не все для нас полезны – в некоторых содержится высокий гликемический индекс. Самой безопасной считается перловка, у гречки и риса показатели средние, высокие у манки, пшенки и кукурузной крупы. Гликемический индекс рассчитывают в лаборатории, но в домашних условиях это тоже можно сделать.