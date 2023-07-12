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«Инфляция достигает исторически минимальных значений». МАРТ об эффективности корректировок регулирования цен

12 июля 2023 06:30
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Новости Беларуси. Оценить эффективность принятых мер. На очередном заседании экспертного совета при МАРТ обсудили ситуацию на потребительском рынке в условиях действующего постановления Совмина о ценовом регулировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние корректировки документа – это ряд мер для стимулирования продажи отечественных товаров. Негативного влияния на инфляцию они не оказали.

«Инфляция достигает исторически минимальных значений». МАРТ об эффективности корректировок регулирования цен-1

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы уже имеем статистику за шесть месяцев текущего года, и по итогам этого периода годовая инфляция достигает исторически минимальных значений. В годовом выражении к соответствующему месяцу прошлого года это 2,9 %. Вместе с тем к нам поступают определенные сообщения и информация от торговых организаций, что у них все не так хорошо. Поэтому мы сегодня на экспертной группе собрали членов Ассоциации розничных сетей, представителей торговли, производителей, чтобы обсудить финансовое состояние в торговле и посмотреть, какие действия в дальнейшем можем совершить.

«Инфляция достигает исторически минимальных значений». МАРТ об эффективности корректировок регулирования цен-4

Постановление Министерства о порядке стимулирующих выплат выйдет в ближайшее время. Юридическая экспертиза документа завершена, он предполагает максимально приемлемое для всех решение.

# Государственная политика в сфере торговли # общество # Иван Вежновец # Фотофакт

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