«Инфляция достигает исторически минимальных значений». МАРТ об эффективности корректировок регулирования цен

Новости Беларуси. Оценить эффективность принятых мер. На очередном заседании экспертного совета при МАРТ обсудили ситуацию на потребительском рынке в условиях действующего постановления Совмина о ценовом регулировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние корректировки документа – это ряд мер для стимулирования продажи отечественных товаров. Негативного влияния на инфляцию они не оказали.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы уже имеем статистику за шесть месяцев текущего года, и по итогам этого периода годовая инфляция достигает исторически минимальных значений. В годовом выражении к соответствующему месяцу прошлого года это 2,9 %. Вместе с тем к нам поступают определенные сообщения и информация от торговых организаций, что у них все не так хорошо. Поэтому мы сегодня на экспертной группе собрали членов Ассоциации розничных сетей, представителей торговли, производителей, чтобы обсудить финансовое состояние в торговле и посмотреть, какие действия в дальнейшем можем совершить.