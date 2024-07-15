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Акулович о Лукашенко, журналистах и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

15 июля 2024 13:36
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Акулович о Лукашенко, журналистах и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы со своим?

Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:
Да, я со своими блинами. Я специально это принесла – дарю вашей программе.

Акулович о Лукашенко, журналистах и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Будет блюдо моего детства.

Акулович о Лукашенко, журналистах и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-7

Александр Осенко:
Президент – это главный ньюсмейкер?

Ирина Акулович:
Всегда. Людям хочется слышать правду.

Акулович о Лукашенко, журналистах и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-10

Ирина Акулович:
Профессия журналиста – это умение все-таки разговаривать с людьми.

Александр Осенко:
И при этом жарить сало.

Акулович о Лукашенко, журналистах и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»-13

Александр Осенко:
А вы во сколько начали трудовую деятельность?

Ирина Акулович:
Я мыла конские хвосты.

Смотрите 21 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # общество # Александр Осенко # Ирина Акулович

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