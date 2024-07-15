Акулович о Лукашенко, журналистах и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы со своим? Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:

Да, я со своими блинами. Я специально это принесла – дарю вашей программе.

Александр Осенко:

Будет блюдо моего детства.

Александр Осенко:

Президент – это главный ньюсмейкер? Ирина Акулович:

Всегда. Людям хочется слышать правду.

Ирина Акулович:

Профессия журналиста – это умение все-таки разговаривать с людьми. Александр Осенко:

И при этом жарить сало.