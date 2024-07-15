Акулович о Лукашенко, журналистах и личном. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы со своим?
Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:
Да, я со своими блинами. Я специально это принесла – дарю вашей программе.
Александр Осенко:
Будет блюдо моего детства.
Александр Осенко:
Президент – это главный ньюсмейкер?
Ирина Акулович:
Всегда. Людям хочется слышать правду.
Ирина Акулович:
Профессия журналиста – это умение все-таки разговаривать с людьми.
Александр Осенко:
И при этом жарить сало.
Александр Осенко:
А вы во сколько начали трудовую деятельность?
Ирина Акулович:
Я мыла конские хвосты.
Смотрите 21 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».