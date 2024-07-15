Латвийские силовики избили и вытолкнули на белорусскую территорию гражданина Афганистана

Избитый беженец обнаружен на белорусско-латвийской границе. Гражданин Афганистана рассказал, что накануне латвийские силовики его сильно избили и вытолкнули на белорусскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши пограничники оказали афганцу первую помощь, а также вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали у иностранца многочисленные гематомы, а также ушибы разных частей тела.