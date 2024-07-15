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Латвийские силовики избили и вытолкнули на белорусскую территорию гражданина Афганистана

15 июля 2024 11:43
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Избитый беженец обнаружен на белорусско-латвийской границе. Гражданин Афганистана рассказал, что накануне латвийские силовики его сильно избили и вытолкнули на белорусскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские силовики избили и вытолкнули на белорусскую территорию гражданина Афганистана-1

Наши пограничники оказали афганцу первую помощь, а также вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали у иностранца многочисленные гематомы, а также ушибы разных частей тела.

Латвийские силовики избили и вытолкнули на белорусскую территорию гражданина Афганистана-4

Подобные действия не только нарушают международные нормы, но и подрывают те ценности, на которых, как заявляют европейские лидеры, строится европейское общество.

# Беженцы # общество

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