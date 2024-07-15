4 человека стали жертвами урагана в Беларуси

В Беларуси устраняют последствия урагана. Оборванные линии электропередач, вырванные с корнями деревья, раскрытие крыши домов: энергетики, МЧС и специальные службы работают в режиме нон-стоп, чтобы восстановить порядок и минимизировать ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 метров в секунду пострадали 268 населенных пунктов в Гомельской, Брестской и Могилевской областях. Из-за непогоды за выходные погибли четыре человека, двое из которых (дети) в Гомельской и Могилевской областях. Следственным комитетом проводятся проверки.

В Брестской области под ударом стихии оказалось Полесье, пострадали более 300 строений. Эпицентром непогоды стал агрогородок Лопатино в Пинском районе, где меньше чем за 10 минут сорвало крыши и частично разрушило 63 жилых дома. Ветер вырывал с основанием кровлю, укладывал заборы и деревья, обрывал линии электропередачи. Таких разрушений от непогоды местные не припомнят.

Для разбора завалов и восстановления жилья мобилизовали весь строительный комплекс Пинского района: каждая организация выделила технику и людей, чтобы ликвидировать последствия ЧС. Жителям, оставшимся без крова, предоставили места в общежитиях.

С ергей Ж идецкий, заместитель председателя П инского райисполкома: Ущерб оценить сложно, еще работает комиссия, «Белгосстрах», обходим каждое домовладение, по каждому все фиксируем и будем подсчитывать. На сегодня восстановлены все объекты инфраструктуры, восстановлено электроснабжение, водоснабжение, расчищены улицы и дороги.

Всего по стране зафиксировали 820 фактов падения деревьев. Часть – на железнодорожные пути. По информации Белорусской железной дороги, задержка в движении 46 поездов в Гомельской и Могилевской областях составила от 6 минут до 7 часов 50 минут.

Наиболее сложная ситуация остается в Гомельской области. Туда направлены дополнительные бригады энергетиков для восстановления электроснабжения. Перебои с электричеством отмечались в 1960 населенных пунктов, обесточенными остаются свыше 800.