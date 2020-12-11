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«Актуальный вопрос для каждого жителя». В Смиловичах провели диалоговую площадку по теме ЖКХ

11 декабря 2020 13:43
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Новости Беларуси. В Смиловичах Червенского района провели диалоговую площадку по вопросам ЖКХ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Затрагивались нюансы функционирования и финансирования сферы. Отдельный блок обсуждения – строительство жилья и дорог в малых населенных пунктах. В дискуссии приняли участие более 60 специалистов из всех районов области.

«Актуальный вопрос для каждого жителя». В Смиловичах провели диалоговую площадку по теме ЖКХ-1

Алла Шахотько, заместитель председателя Червенского райисполкома:
Важно понимать, как будет развиваться строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Это актуальный вопрос для каждого жителя, а для малых населенных пунктов, таких как вот именно поселки городского типа, малые населенные пункты – это весьма важно.

«Актуальный вопрос для каждого жителя». В Смиловичах провели диалоговую площадку по теме ЖКХ-4

Виктор Герменчук, доцент кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси:  
Есть о чем поговорить, район Червенский неплохой на Минщине, много сделано для благополучия людей, поэтому будем вместе думать о том, как жить дальше. Голос народа востребован, каждые, как говорится, и критические замечания, и предложения действительно важно для того, чтобы принимать те решения, которыми мы будем руководствоваться в будущем.

«Актуальный вопрос для каждого жителя». В Смиловичах провели диалоговую площадку по теме ЖКХ-7

«Актуальный вопрос для каждого жителя». В Смиловичах провели диалоговую площадку по теме ЖКХ-9

Все предложения, озвученные на диалоговых площадках, будут оформлены в единый документ. Он будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании.

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# Конституция # общество # Алла Шахотько # Виктор Герменчук # Фотофакт

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