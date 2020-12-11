«Актуальный вопрос для каждого жителя». В Смиловичах провели диалоговую площадку по теме ЖКХ

Новости Беларуси. В Смиловичах Червенского района провели диалоговую площадку по вопросам ЖКХ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Затрагивались нюансы функционирования и финансирования сферы. Отдельный блок обсуждения – строительство жилья и дорог в малых населенных пунктах. В дискуссии приняли участие более 60 специалистов из всех районов области.

Алла Шахотько, заместитель председателя Червенского райисполкома:

Важно понимать, как будет развиваться строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Это актуальный вопрос для каждого жителя, а для малых населенных пунктов, таких как вот именно поселки городского типа, малые населенные пункты – это весьма важно.