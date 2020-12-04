«Не надо бояться давать молодым быть руководителями». На диалоговой площадке в Узде поговорили о кадровом потенциале

Руководители предприятий, эксперты в различных отраслях обсуждали изменение Конституции и избирательного законодательства, а также социальные и экономические вопросы. Аграрное направление вызвало особый интерес. В будущем в Минской области предполагают увеличить и инвестиции. А еще речь шла о кадровом потенциале. Специалистов нужно готовить, поддерживать на местах. За молодежью – будущее.

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района:

Я рад, что те наши практиканты, которые были у нас после Гродненского аграрного университета, вернулись к нам. Они собрали себе команду, с которой они придут в наше хозяйство, они будут дальше работать, предприятие от этого будет развиваться. Не надо бояться давать молодым быть руководителем. 25 лет – я думаю, что уже вполне (а то и 27 где-то) можно быть нормальным руководителем. И не надо этого бояться, надо экспериментировать, пока у них есть желание работать, проявить себя, показать.