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«Не надо бояться давать молодым быть руководителями». На диалоговой площадке в Узде поговорили о кадровом потенциале

04 декабря 2020 13:40
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работать в Минской области. 4 декабря областная встреча прошла в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Не надо бояться давать молодым быть руководителями». На диалоговой площадке в Узде поговорили о кадровом потенциале-1

Руководители предприятий, эксперты в различных отраслях обсуждали изменение Конституции и избирательного законодательства, а также социальные и экономические вопросы. Аграрное направление вызвало особый интерес. В будущем в Минской области предполагают увеличить и инвестиции. А еще речь шла о кадровом потенциале. Специалистов нужно готовить, поддерживать на местах. За молодежью – будущее.

«Не надо бояться давать молодым быть руководителями». На диалоговой площадке в Узде поговорили о кадровом потенциале-4

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района:
Я рад, что те наши практиканты, которые были у нас после Гродненского аграрного университета, вернулись к нам. Они собрали себе команду, с которой они придут в наше хозяйство, они будут дальше работать, предприятие от этого будет развиваться. Не надо бояться давать молодым быть руководителем. 25 лет я думаю, что уже вполне (а то и 27 где-то) можно быть нормальным руководителем. И не надо этого бояться, надо экспериментировать, пока у них есть желание работать, проявить себя, показать.

«Не надо бояться давать молодым быть руководителями». На диалоговой площадке в Узде поговорили о кадровом потенциале-7

Диалоговые площадки позволяют поднять острые вопросы и высказать свою точку зрения. Все предложения систематизируют и передадут на общее обсуждение.

# Конституция # общество # Сергей Здрок # Фотофакт

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