«Что тревожит молодёжь, которая живёт в глубинке». О чём говорили на диалоговой площадке в Крупках?

Новости Беларуси. Главными темами диалоговой площадки в Крупках стали трудоустройство, строительство социальных объектов, создание новых производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Главными темами диалоговой площадки в Крупках стали трудоустройство, строительство социальных объектов, создание новых производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В зале собрались молодые специалисты из разных сфер: сельского хозяйства, промышленности, образования и культуры. В первую очередь молодых людей интересовали перспективы жизни в районе и то, как удержать их сверстников на малой родине.
На вопросы участников отвечали депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко и председатель Крупского райисполкома Анатолий Козел.
Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
Мы брали именно тех людей, которые могут высказаться, даже где-то и недовольство высказать, чтобы их выслушать. Даже если будут интересные предложения, чтобы действительно и в парламенте знали об этих предложениях, что тревожит все-таки молодежь, которая живет в глубинке.
Кстати, подобные дискуссии уже успели пройти в Борисове, Молодечно, Солигорске, Смолевичах и других райцентрах. Результаты диалога будут оформлены в единый документ и представлены на общественное обсуждение.
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