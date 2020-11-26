Прямой эфир

«Что тревожит молодёжь, которая живёт в глубинке». О чём говорили на диалоговой площадке в Крупках?

26 ноября 2020 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главными темами диалоговой площадки в Крупках стали трудоустройство, строительство социальных объектов, создание новых производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Что тревожит молодёжь, которая живёт в глубинке». О чём говорили на диалоговой площадке в Крупках?-1

В зале собрались молодые специалисты из разных сфер: сельского хозяйства, промышленности, образования и культуры. В первую очередь молодых людей интересовали перспективы жизни в районе и то, как удержать их сверстников на малой родине.

На вопросы участников отвечали депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко и председатель Крупского райисполкома Анатолий Козел.

«Что тревожит молодёжь, которая живёт в глубинке». О чём говорили на диалоговой площадке в Крупках?-3

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
Мы брали именно тех людей, которые могут высказаться, даже где-то и недовольство высказать, чтобы их выслушать. Даже если будут интересные предложения, чтобы действительно и в парламенте знали об этих предложениях, что тревожит все-таки молодежь, которая живет в глубинке.

«Что тревожит молодёжь, которая живёт в глубинке». О чём говорили на диалоговой площадке в Крупках?-5

Кстати, подобные дискуссии уже успели пройти в Борисове, Молодечно, Солигорске, Смолевичах и других райцентрах. Результаты диалога будут оформлены в единый документ и представлены на общественное обсуждение.

Читайте также:

Что волнует белорусов? Ко Всебелорусскому народному собранию уже поступило более 8 тысяч предложений

Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ?

Диалоговая площадка по вопросам молодёжной политики прошла в Московском районе. Что на ней обсуждали?

# Конституция # Анатолий Козел

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси выздоровели 108 769 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус
26 ноября 2020 12:12

В Беларуси выздоровели 108 769 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус

Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?
26 ноября 2020 11:51

Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?

Белый халат для «беломайдана». Мнение Григория Азарёнка
26 ноября 2020 11:37

Белый халат для «беломайдана». Мнение Григория Азарёнка