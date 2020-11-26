«Что тревожит молодёжь, которая живёт в глубинке». О чём говорили на диалоговой площадке в Крупках?

Новости Беларуси. Главными темами диалоговой площадки в Крупках стали трудоустройство, строительство социальных объектов, создание новых производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В зале собрались молодые специалисты из разных сфер: сельского хозяйства, промышленности, образования и культуры. В первую очередь молодых людей интересовали перспективы жизни в районе и то, как удержать их сверстников на малой родине. На вопросы участников отвечали депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко и председатель Крупского райисполкома Анатолий Козел.