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«Погода нас застала врасплох, но были готовы». Как коммунальные службы Витебска борются с гололёдом?

11 декабря 2020 12:24
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности сохраняется в Беларуси из-за гололеда. С самого утра жители Витебска испытывают колоссальные неудобства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гололёд, мокрый снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

«Погода нас застала врасплох, но были готовы». Как коммунальные службы Витебска борются с гололёдом?-1

Пешеходные зоны и дороги скованы льдом. Последствия непогоды устраняют коммунальные службы.  

В борьбе с гололедом задействовано около полусотни единиц спецтехники и более 500 специалистов.  

«Погода нас застала врасплох, но были готовы». Как коммунальные службы Витебска борются с гололёдом?-4

Ольга Мочкина, начальник ЖЭУ № 22 г. Витебска:  
Погода нас застала врасплох, но были готовы: на каждой территории есть песок, песчано-соляная смесь. Сразу работали, реагировали. Так и дальше будем работать – в аварийном режиме круглосуточно.  

Люди с пониманием относятся к данной ситуации, видят, что ведутся работы, и реагируют спокойно. С жильцами общаюсь – понимают ситуацию, где-то даже помогают сами, самостоятельно даже посыпают.  

«Погода нас застала врасплох, но были готовы». Как коммунальные службы Витебска борются с гололёдом?-7

Непогода стала причиной всплеска ДТП. Только утром в Витебске было зафиксировано около 60 аварий. Десятки горожан с гололедными травмами обратились за медпомощью.  

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Мочкина # Фотофакт

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