«Погода нас застала врасплох, но были готовы». Как коммунальные службы Витебска борются с гололёдом?

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности сохраняется в Беларуси из-за гололеда. С самого утра жители Витебска испытывают колоссальные неудобства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбе с гололедом задействовано около полусотни единиц спецтехники и более 500 специалистов.

Ольга Мочкина, начальник ЖЭУ № 22 г. Витебска:

Погода нас застала врасплох, но были готовы: на каждой территории есть песок, песчано-соляная смесь. Сразу работали, реагировали. Так и дальше будем работать – в аварийном режиме круглосуточно.

Люди с пониманием относятся к данной ситуации, видят, что ведутся работы, и реагируют спокойно. С жильцами общаюсь – понимают ситуацию, где-то даже помогают сами, самостоятельно даже посыпают.