Актуальные вопросы современной истории. Об акции «Беларусь адзіная» рассказал Вадим Гигин
Новости Беларуси. Диалоговые площадки, флешмобы, автопробеги и концерты. В День народного единства и в преддверии его по всей стране запланированы десятки различных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 7 сентября в Речице стартует проект Белорусского общества «Знание» «Беларусь адзіная». В 2022-м в открытом диалоге по актуальным вопросам современной истории примут участие и историки из регионов. Акция продлится и после 17 сентября.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Те заявки, которые из регионов поступили, это большие залы на несколько сотен человек. Нам говорят с мест, в том числе и наши областные организации, что интерес очень большой. Этот разговор будет открытым, искренним, и будет взаимная отдача с аудиторией. Чему-то мы поучимся у тех, кто будет вопросы задавать. Может быть, мы будем задавать вопросы в аудиториях. То есть это будет диалог в самом широком смысле этого слова.
В 2021 году наша страна впервые отметила День народного единства. История праздника отсылает к событиям 1939-го, когда Беларусь вернула свои западные земли. Предложения учредить этот праздник прозвучали на VI Всебелорусском народном собрании. Эту инициативу поддержал Президент.
«Белая Русь» ко Дню народного единства проведет акцию «17 граней единства». Подробнее здесь.