Актуальные вопросы современной истории. Об акции «Беларусь адзіная» рассказал Вадим Гигин

Новости Беларуси. Диалоговые площадки, флешмобы, автопробеги и концерты. В День народного единства и в преддверии его по всей стране запланированы десятки различных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 7 сентября в Речице стартует проект Белорусского общества «Знание» «Беларусь адзіная». В 2022-м в открытом диалоге по актуальным вопросам современной истории примут участие и историки из регионов. Акция продлится и после 17 сентября.