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«Белая Русь» ко Дню народного единства проведёт акцию «17 граней единства»

05 сентября 2022 17:03
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки, флешмобы, автопробеги и концерты. В День народного единства и в преддверии его по всей стране запланированы десятки различных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» ко Дню народного единства проведёт акцию «17 граней единства»-1

В рамках празднования «Патриоты Беларуси» посетят 118 районных центров. Старт масштабному автопробегу будет дан 12 сентября в Полоцке. Новшество 2022 года: по пути маршрута на мемориалах появятся памятные таблички с QR-кодом. По ссылке – архивные данные и истории очевидцев значимых событий. А «Белая Русь» в 17-ти регионах страны проведет общественно-политический форум «17 граней единства». Предложения участников мероприятий по развитию нашей страны станут основой итогового документа этого форума.

«Белая Русь» ко Дню народного единства проведёт акцию «17 граней единства»-4

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Репрезентативность нашего обсуждения и тех идей, которые будут представлены, будет достаточно высокой. По итогу мы планируем подготовить аналитический документ для своего пользования, я имею в виду для принятия управленческих решений, для того, чтобы познакомить с этим документом и руководство нашей страны для принятия верных управленческих решений уже на политическом уровне. Надеемся на то, что это мероприятие, этот марафон станет важным этапом в развитии и гражданского общества Беларуси, и в целом нашего белорусского общества как такового.

«Белая Русь» ко Дню народного единства проведёт акцию «17 граней единства»-7

Актуальные вопросы современной истории. Об акции «Беларусь адзіная» рассказал Вадим Гигин.

# День народного единства # общество # Александр Лукашенко # Олег Романов # Фотофакт

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