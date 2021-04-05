«Я всю свою жизнь посвятил своей работе». Около 40 белорусов получили государственные награды

Новости Беларуси. Около 40 белорусов 5 апреля получили госнаграды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась во Дворце Республики.

Их обладателями стали представители различных коллективов из разных уголков нашей страны. Среди них – художник, фрезеровщик, ведущий агроном, врач, ученый, сапожник, тренер. Немало и руководителей организаций и предприятий. Для некоторых это событие стало неожиданностью, поскольку труд не ради наград. Премьер-министр Беларуси подчеркнул: всех, кто получил высокую награду, объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать с полной самоотдачей и, что самое главное, добиваться поставленных целей.

Лариса Журавович, художник-график, представитель Могилевской областной организации ОО «Белорусский союз художников»‎:

Радует меня еще и то, что высокой наградой награждается труд художника, потому что не секрет – многие считают творческий труд вообще легкими делом, но по-настоящему художники очень много работают. И поэтому я очень благодарна.

Ольга Хадускина, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома:

Это заслуженная награда, достойная награда, я считаю. Это оценка работы всей социально-трудовой сферы Могилевской области. Ведь это результат такой многогранной работы, благотворной работы. Тех, кто трудится в домах-интернатах, тех, кто оказывает социальные услуги нуждающимся гражданам, тех, кто протягивает руку помощи потерявшим работу, многих-многих других.

Владимир Скорина, профессор кафедры плодоовощеводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Это огромный труд, тем более который связан с научной работой, который связан с сельскохозяйственным производством и занимает очень много времени. И всегда получает какое-то удовлетворение от своей работы. Прежде всего человек работает, наверное, не ради каких-то наград, а ради своего удовольствия. Я всю свою жизнь посвятил своей работе.