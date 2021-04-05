В чём выгода? Помогают ли индивидуальные счётчики газа экономить?

Новости Беларуси. «А у нас в квартире газ! А у вас?» Если когда-то эта фраза из известного детского стихотворения была настоящим гимном благоустроенному быту, то сегодня газовая плита – обычный атрибут наших домов и квартир. А ведь история газификации Беларуси началась еще в прошлом столетии. В большой город природный газ пришел в 1960-м, затем эстафету голубого факела подхватили все областные центры. Сейчас отрасль постоянно совершенствуется, внедряются высокоэффективные технологии, оборудование, ремонтные работы на газопроводах мы, потребители, даже не замечаем. Что важно знать про газовое отопление? Помогают ли индивидуальные счетчики экономить, и что же выгоднее для дачи – газ или электричество? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз».

Илона Волынец, ведущая:

Для начала давайте разберемся, сколько всего в Минске потребителей газа?