В чём выгода? Помогают ли индивидуальные счётчики газа экономить?
Новости Беларуси. «А у нас в квартире газ! А у вас?» Если когда-то эта фраза из известного детского стихотворения была настоящим гимном благоустроенному быту, то сегодня газовая плита – обычный атрибут наших домов и квартир. А ведь история газификации Беларуси началась еще в прошлом столетии. В большой город природный газ пришел в 1960-м, затем эстафету голубого факела подхватили все областные центры. Сейчас отрасль постоянно совершенствуется, внедряются высокоэффективные технологии, оборудование, ремонтные работы на газопроводах мы, потребители, даже не замечаем. Что важно знать про газовое отопление? Помогают ли индивидуальные счетчики экономить, и что же выгоднее для дачи – газ или электричество? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз».
Илона Волынец, ведущая:
Для начала давайте разберемся, сколько всего в Минске потребителей газа?
Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:
«Мингаз» – это предприятие, которое занимается обслуживанием как Минска, так и Минского района. Всего у нас на обслуживании порядка 543 тысяч абонентов, из них 450 тысяч – это сам Минск.
Илона Волынец:
Из этой цифры как много людей используют индивидуальные счетчики?
Александр Сазанчук:
Сейчас в Минске установлено порядка 230 тысяч бытовых газовых счетчиков. Цифра довольно-таки немаленькая, и следует заметить, что порядка 15 тысяч счетчиков мы вводим дополнительно в эксплуатацию ежегодно. Это как новое жилье, так и те люди, которые соглашаются установить счетчики при уже существующем газовом оборудовании.
Илона Волынец:
В чем выгода?
Александр Сазанчук:
Первое, что следует заметить, – у нас существует два нормативных акта: Закон Республики Беларусь о газоснабжении и Правила пользования газа в быту, которые трактуют, что пользоваться системой газоснабжения и бытовыми газовыми приборами без установки приборов учета газа при вновь вводимом жилье запрещено. Плюс, выгода в том, что человек сам видит свои расходы, может их планировать, он может, уезжая на лето, не писать заявление «отключите мне газовые приборы, произведите перерасчет». У него есть счетчик, где он сам видит, и в случае его отсутствия никто не потребляет газ. Естественно, предприятие газохозяйства не имеет претензий в адрес данного человека – а пользовался ли ты газом в этот период?
Обмануть систему нереально. Рассказываем, почему не стоит подкручивать счётчики (здесь подробнее).