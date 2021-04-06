Актриса Ольга Бурлакова о своей семье: «Отец у меня был рабочим на литейном заводе, а мама работала на тепличном комбинате»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала о своей семье. Ольга Коршун, ведущая:

Кстати, ты родилась в Барановичах. Небольшой по мировым меркам город. Возможно, у тебя актерская династия? Девочке из провинциального города было сложно пробиться в этой очень медийной сфере, где действительно сильны династии, где всегда большой конкурс?

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Я, наверное, только недавно с гордостью начала говорить, что я родилась не то что даже в маленьком городе, первые годы своей жизни я провела в 30 километрах от города Барановичи, в очень маленькой деревне Родковичи. Я могу сейчас всем сказать, что да, я смогла, я могу, посмотрите на меня, я сделала себя сама. У меня никакой династии, у меня никаких не было подвязок, блата и так далее. Я родилась в полной мере этого слова в рабоче-крестьянской семье. Отец у меня был рабочим на литейном заводе в горячем цеху с очень тяжелой работой. Мама у меня была тоже рабочей – колхозницей. Она работала в колхозе на тепличном комбинате, все время работала руками. И не просто работала, а пахала. И эта сфера, казалось бы, никак не сподвигала, что ли, меня пойти по чьим-то стопам, продолжить династию. Я думаю, я практически убеждена и чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, что актерами не становятся, актерами рождаются. С детства у меня была кличка, прозвище – артистка. Меня многие узнавали и говорили: «Ну, артистка». Два с чем-то мне было, а я уже участвовала в каких-то утренниках, спектаклях со старшими группами. И вот пошло, поехало. Вся жизнь моя детская на табуретке прошла, потом я была солисткой хора, солисткой ансамбля, какие-то спектакли. Это все меня вело само. Я никогда не стремилась в эту профессию, я хотела быть стилистом.

Ольга Коршун:

А родители не говорили, что, Оля, это несерьезно? Когда я поступала на факультет журналистики, моя бабушка мне говорила: «Олечка, я буду молиться, чтобы ты туда не поступила, иди, будь учительницей. Что это за профессия – журналист?» Такие стереотипы существуют, как ты их преодолела? Мне кажется, многие молодые люди с этим сталкиваются. Ольга Бурлакова:

Наверное, надо не бояться. Мне тогда казалось, что это у меня так как-то легко получается, что почему бы и нет? Плюс, я участвовала в различных конкурсах. Международный конкурс театрального искусства для любительских театров. Мы там все время какие-то занимали места, все время меня замечали. Я уже много об этом рассказывала, декан факультета Академии [Белорусская государственная академия искусств – прим. ред.] Мищанчук Владимир Андреевич, он был в жюри, он просто лично подошел к моим родителям и сказал, что вашей девочке надо поступать в Академию. Наверное, если бы он не сказал, я никогда не была в себе такой уверенной. Эта профессия была от меня где-то далеко. Я думала про какие-то техникумы, про какие-то обычные профессии.

Ольга Коршун:

А была альтернатива? Кем хотела стать? Ольга Бурлакова:

Мама хотела меня и в бухгалтерию сдать, и на какого-то модельера одежды, технолог чего-то. Я сама хотела заниматься красотой, то есть быть каким-то стилистом, визажистом. Ольга Коршун:

Можно сказать, что у тебя все получилось, потому что в кино и на сцене можно проживать десятки жизней, перевоплощаться.