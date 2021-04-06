Прямой эфир

Актриса Ольга Бурлакова о своей семье: «Отец у меня был рабочим на литейном заводе, а мама работала на тепличном комбинате»

06 апреля 2021 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала о своей семье.

Ольга Коршун, ведущая:
Кстати, ты родилась в Барановичах. Небольшой по мировым меркам город. Возможно, у тебя актерская династия? Девочке из провинциального города было сложно пробиться в этой очень медийной сфере, где действительно сильны династии, где всегда большой конкурс?

Актриса Ольга Бурлакова о своей семье: «Отец у меня был рабочим на литейном заводе, а мама работала на тепличном комбинате»-1

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:
Я, наверное, только недавно с гордостью начала говорить, что я родилась не то что даже в маленьком городе, первые годы своей жизни я провела в 30 километрах от города Барановичи, в очень маленькой деревне Родковичи. Я могу сейчас всем сказать, что да, я смогла, я могу, посмотрите на меня, я сделала себя сама. У меня никакой династии, у меня никаких не было подвязок, блата и так далее. Я родилась в полной мере этого слова в рабоче-крестьянской семье. Отец у меня был рабочим на литейном заводе в горячем цеху с очень тяжелой работой. Мама у меня была тоже рабочей – колхозницей. Она работала в колхозе на тепличном комбинате, все время работала руками. И не просто работала, а пахала. И эта сфера, казалось бы, никак не сподвигала, что ли, меня пойти по чьим-то стопам, продолжить династию. Я думаю, я практически убеждена и чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, что актерами не становятся, актерами рождаются. С детства у меня была кличка, прозвище – артистка. Меня многие узнавали и говорили: «Ну, артистка». Два с чем-то мне было, а я уже участвовала в каких-то утренниках, спектаклях со старшими группами. И вот пошло, поехало. Вся жизнь моя детская на табуретке прошла, потом я была солисткой хора, солисткой ансамбля, какие-то спектакли. Это все меня вело само. Я никогда не стремилась в эту профессию, я хотела быть стилистом.

Актриса Ольга Бурлакова о своей семье: «Отец у меня был рабочим на литейном заводе, а мама работала на тепличном комбинате»-4

Ольга Коршун:
А родители не говорили, что, Оля, это несерьезно? Когда я поступала на факультет журналистики, моя бабушка мне говорила: «Олечка, я буду молиться, чтобы ты туда не поступила, иди, будь учительницей. Что это за профессия – журналист?» Такие стереотипы существуют, как ты их преодолела? Мне кажется, многие молодые люди с этим сталкиваются.

Ольга Бурлакова:
Наверное, надо не бояться. Мне тогда казалось, что это у меня так как-то легко получается, что почему бы и нет? Плюс, я участвовала в различных конкурсах. Международный конкурс театрального искусства для любительских театров. Мы там все время какие-то занимали места, все время меня замечали. Я уже много об этом рассказывала, декан факультета Академии [Белорусская государственная академия искусств – прим. ред.] Мищанчук Владимир Андреевич, он был в жюри, он просто лично подошел к моим родителям и сказал, что вашей девочке надо поступать в Академию. Наверное, если бы он не сказал, я никогда не была в себе такой уверенной. Эта профессия была от меня где-то далеко. Я думала про какие-то техникумы, про какие-то обычные профессии.

Актриса Ольга Бурлакова о своей семье: «Отец у меня был рабочим на литейном заводе, а мама работала на тепличном комбинате»-7

Ольга Коршун:
А была альтернатива? Кем хотела стать?

Ольга Бурлакова:
Мама хотела меня и в бухгалтерию сдать, и на какого-то модельера одежды, технолог чего-то. Я сама хотела заниматься красотой, то есть быть каким-то стилистом, визажистом.

Ольга Коршун:
Можно сказать, что у тебя все получилось, потому что в кино и на сцене можно проживать десятки жизней, перевоплощаться.

Актриса Ольга Бурлакова о своей семье: «Отец у меня был рабочим на литейном заводе, а мама работала на тепличном комбинате»-10

Ольга Бурлакова:
Да.

Она сыграла десятки ролей в популярных сериалах, ей предлагали переехать в другую страну. Вот почему она осталась в Беларуси – подробнее здесь.

# Белорусские актеры # общество # Ольга Бурлакова # Ольга Коршун # Владимир Мищанчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нельзя самостоятельно установить или заменить газовую плиту. Как же правильно обслуживать газовые приборы дома?
06 апреля 2021 08:46

Нельзя самостоятельно установить или заменить газовую плиту. Как же правильно обслуживать газовые приборы дома?

Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды
06 апреля 2021 08:45

Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды

Более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. Тактическое учение проходит на Гожском полигоне
06 апреля 2021 07:46

Более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. Тактическое учение проходит на Гожском полигоне