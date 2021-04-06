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Более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. Тактическое учение проходит на Гожском полигоне

06 апреля 2021 07:46
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Новости Беларуси. Более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. Тактическое учение проходит на Гожском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. Тактическое учение проходит на Гожском полигоне-1

Войска Западного оперативного командования на данном этапе вышли на пик боевой подготовки.

Более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. Тактическое учение проходит на Гожском полигоне-4

Это важнейший этап тренировки перед совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2021», которые запланированы на осень.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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