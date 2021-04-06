Новости Беларуси. Более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. Тактическое учение проходит на Гожском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. Тактическое учение проходит на Гожском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Войска Западного оперативного командования на данном этапе вышли на пик боевой подготовки.
Это важнейший этап тренировки перед совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2021», которые запланированы на осень.