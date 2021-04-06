Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды

С приходом тепла приходит и сезон пожарной опасности. Чтобы отдых не обернулся трагедией или штрафом, необходимо помнить об основных правилах безопасности.

Диана Железняк, начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС:

Уже совсем скоро жители городов выдвинутся в сельские населенные пункты для того, чтобы оживить свои дачи и подготовить их к сезону. Хотелось бы напомнить, что температура еще недостаточная для того, чтобы не отапливать жилище. Поэтому

если вы будете использовать печь, то она должна быть подготовлена.

Она не должна иметь каких-то конструктивных недостатков, трещин, дверцы должны плотно закрываться и также печь должна быть почищена от продуктов горения и сажи. Перед печью необходимо установить негорючий лист размером 50 на 70 см.