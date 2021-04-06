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Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды

06 апреля 2021 08:45
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С приходом тепла приходит и сезон пожарной опасности. Чтобы отдых не обернулся трагедией или штрафом, необходимо помнить об основных правилах безопасности.  

Диана Железняк, начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС:
Уже совсем скоро жители городов выдвинутся в сельские населенные пункты для того, чтобы оживить свои дачи и подготовить их к сезону. Хотелось бы напомнить, что температура еще недостаточная для того, чтобы не отапливать жилище. Поэтому 

если вы будете использовать печь, то она должна быть подготовлена.

Она не должна иметь каких-то конструктивных недостатков, трещин, дверцы должны плотно закрываться и также печь должна быть почищена от продуктов горения и сажи. Перед печью необходимо установить негорючий лист размером 50 на 70 см.  

Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды -1

При наведении порядка на придомовой территории, вывозите мусор в специально отведенные места.

Если без сжигания не обойтись, выберите площадку, которая максимально поможет избежать возгорания: расстояние до постройки должно быть более десяти метров, до леса – 20 метров.  

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:  
Очень важно обратить внимание на то, что для утилизации мусора необходимо использовать безопасные способы. Обращаем внимание на то, что ни в коем случае нельзя разжигать костер в ветреную погоду. Если вы решили все же сжечь мусор, выбирайте место для кострища вдали от строений, зданий, сооружений. Место кострища необходимо окопать. Иметь при себе обязательно средства, которые помогут справиться с огнем, если вдруг что-то пойдет не так. Это может быть ведро с водой либо штыковая лопата.  

Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды -4

При приготовлении шашлыков размещайте мангал, гриль на расстоянии не менее четырех метров от сооружений.  

Если вы планируете устроить барбекю на природе, не забывайте, что запрещается разводить костер даже в мангале вблизи деревьев, кустарников и под их кронами.  

Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды -7

Анастасия Швайбович:  
Для розжига ни в коем случае нельзя использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Необходимо контролировать детей, чтобы в костер не бросали баночки, бутылочки и находились на безопасном расстоянии от костра и не подвергали свою жизнь опасности.  

Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды -10

Пожар проще предупредить, чем ликвидировать. Большинство возгораний происходит именно по вине людей: непотушенная сигарета, поджог сухой растительности, оставленный без присмотра костер – все это может привести к необратимым последствиям.  

Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды -13

Сотрудники МЧС обращают внимание: нельзя оставлять костер без присмотра. Не забудьте полностью потушить его перед уходом, чтобы избежать повторного возгорания. Помните, нарушение правил пожарной безопасности влечет административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.  

# Правила безопасности # общество # Диана Железняк # Анастасия Швайбович # Юлия Пашкевич # Фотофакт # МЧС Беларуси

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