Собираетесь поехать на дачу? Эти правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать беды
С приходом тепла приходит и сезон пожарной опасности. Чтобы отдых не обернулся трагедией или штрафом, необходимо помнить об основных правилах безопасности.
Диана Железняк, начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС:
Уже совсем скоро жители городов выдвинутся в сельские населенные пункты для того, чтобы оживить свои дачи и подготовить их к сезону. Хотелось бы напомнить, что температура еще недостаточная для того, чтобы не отапливать жилище. Поэтому
если вы будете использовать печь, то она должна быть подготовлена.
Она не должна иметь каких-то конструктивных недостатков, трещин, дверцы должны плотно закрываться и также печь должна быть почищена от продуктов горения и сажи. Перед печью необходимо установить негорючий лист размером 50 на 70 см.
При наведении порядка на придомовой территории, вывозите мусор в специально отведенные места.
Если без сжигания не обойтись, выберите площадку, которая максимально поможет избежать возгорания: расстояние до постройки должно быть более десяти метров, до леса – 20 метров.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Очень важно обратить внимание на то, что для утилизации мусора необходимо использовать безопасные способы. Обращаем внимание на то, что ни в коем случае нельзя разжигать костер в ветреную погоду. Если вы решили все же сжечь мусор, выбирайте место для кострища вдали от строений, зданий, сооружений. Место кострища необходимо окопать. Иметь при себе обязательно средства, которые помогут справиться с огнем, если вдруг что-то пойдет не так. Это может быть ведро с водой либо штыковая лопата.
При приготовлении шашлыков размещайте мангал, гриль на расстоянии не менее четырех метров от сооружений.
Если вы планируете устроить барбекю на природе, не забывайте, что запрещается разводить костер даже в мангале вблизи деревьев, кустарников и под их кронами.
Анастасия Швайбович:
Для розжига ни в коем случае нельзя использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Необходимо контролировать детей, чтобы в костер не бросали баночки, бутылочки и находились на безопасном расстоянии от костра и не подвергали свою жизнь опасности.
Пожар проще предупредить, чем ликвидировать. Большинство возгораний происходит именно по вине людей: непотушенная сигарета, поджог сухой растительности, оставленный без присмотра костер – все это может привести к необратимым последствиям.
Сотрудники МЧС обращают внимание: нельзя оставлять костер без присмотра. Не забудьте полностью потушить его перед уходом, чтобы избежать повторного возгорания. Помните, нарушение правил пожарной безопасности влечет административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.