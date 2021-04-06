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Она сыграла десятки ролей в популярных сериалах, ей предлагали переехать в другую страну. Вот почему она осталась в Беларуси

06 апреля 2021 07:40
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала, за что так сильно любит Беларусь.

Ольга Коршун, ведущая:
Есть ли профессиональная дискриминация? Говорят, что белорусским актерам в России меньше платят, чем таким же по уровню коллегам, но своим. Это правда? Ты на себе это ощутила?

Она сыграла десятки ролей в популярных сериалах, ей предлагали переехать в другую страну. Вот почему она осталась в Беларуси-1

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:
Есть такое дело. Иногда мы шутили, что дело не в таланте, дело не в каких-то заслугах, а дело просто-напросто в прописке.

Ольга Коршун:
Ты не хотела, даже по этой причине, возможно, поменять прописку, переехать в Россию?

Она сыграла десятки ролей в популярных сериалах, ей предлагали переехать в другую страну. Вот почему она осталась в Беларуси-4

Ольга Бурлакова:
Мне много раз предлагали серьезные компании, продюсеры. Предлагали в профессиональном плане перейти, переехать, что мой типаж востребован, что я уже так себя зарекомендовала, меня зрители знают. Я сама в этом убедилась, когда неоднократно летала в Россию, в другие страны, и страны СНГ бывшие, и где-то далеко за границей, и в Париже, и в Барселоне были такие моменты, что меня узнают даже там зрители. Мне предлагали переехать, но как-то настолько я всегда любила и люблю Беларусь, это что-то такое родное, что-то мое, мои близкие. Мне, конечно, надо было думать о сыне, о том, что здесь у меня дом, что я просто не решилась. Наверное, вот эта поговорка, что лучше быть первым в деревне, чем последним в городе.

Ольга Коршун:
Я бы сказала, что где родился, там и пригодился.

Она сыграла десятки ролей в популярных сериалах, ей предлагали переехать в другую страну. Вот почему она осталась в Беларуси-7

Ольга Бурлакова:
Да, две эти поговорки, я думаю, что как нельзя кстати. Просто у каждого своя судьба. У меня такая, своя.

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# Белорусские актеры # общество # Ольга Коршун # Ольга Бурлакова # Фотофакт

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