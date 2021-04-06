Нельзя самостоятельно установить или заменить газовую плиту. Как же правильно обслуживать газовые приборы дома?

Новости Беларуси. Как правильно использовать газовые приборы в квартире и как провести газ на дачу? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз». Илона Волынец, ведущая:

Если говорить о техническом обслуживании, с какими вопросами чаще всего обращаются абоненты (кроме того, что нужно подключить новую плиту)?

Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:

С целью упрощения работы с населением на нашем предприятии создан сервисный центр, работает уже более двух лет – это телефон 162, работает семь дней в неделю, 12 часов. Поступает порядка 250 заявок различного характера – от замены газовой плиты (посмотреть, можно ли куда-то перенести бытовые газовые приборы), порядка 100 заявок – это чисто ремонт: у кого-то что-то сломалось, что-то не работает, мы выезжаем и выполняем данные заявки. А вот со стороны абонента, к сожалению, есть проблематика – многие из них забывают, что газовый прибор – это прибор, которому необходимо делать техническое обслуживание, как и любому другому. Плюс лежит ответственность за выполнение технического обслуживания на самом абоненте. Он не должен ждать, пока «Мингаз» ему об этом напомнит, к нему придет, постучит и скажет: давайте проведем. Пока существуют три проблемы. Первая – это несвоевременное проведение технического обслуживания: мы вынуждены находить абонента и напоминать ему, что у него стоит газовая плита или котел и его надо обслужить. Напомню, что техническое обслуживание газовой плиты – это раз в 10 лет, газового котла – ежегодно, если стоит проточный нагреватель на горячую воду – это тоже ежегодное техобслуживание.

Илона Волынец:

То есть один раз нужно обязательно пригласить специалиста? Александр Сазанчук:

Да. К сожалению, наши люди считают, что сегодня у него все исправно – приглашать никого не надо. Илона Волынец:

Мы вспоминаем только тогда, когда что-то случается. Александр Сазанчук:

К сожалению, бывают случаи, когда что-то ломается, и это уже небезопасно для жизни. Человек получает отравление угарным газом, иногда какие-то ожоги только из-за того, что несвоевременно проводилось техническое обслуживание. Довольно-таки остро в Минске в том числе стоит проблема своевременной проверки дымовых и вентиляционных каналов, их состояния. Люди тоже об этом забывают. Иногда забывают и организации, которые осуществляют эксплуатацию жилого дома, за абонентов. Какое-то товарищество считает: раз у нас вопросов нет, зачем вызывать специализированную организацию, которая будет заниматься проверкой дымовых и вентиляционных каналов? И последнее, что довольно-таки проблемно, – не хотят люди открывать форточку, когда пользуются бытовыми газовыми приборами, хотя это обязательно. Хотелось бы напомнить: при пользовании газовой плитой, котлом, колонкой форточка должна быть открыта. Это является одним из элементов безопасности, это осуществляет подачу кислорода в помещение, потому что при любом горении свежий воздух сгорает и выделяется угарный газ.

Илона Волынец:

У нас некоторые люди так привыкли, что как с советских времен: купил стиральную машину, холодильник, плиту, и они десятилетиями служат. Что касается газового оборудования, это даже не обсуждается? Александр Сазанчук:

Это даже не обсуждается. Помимо технического обслуживания, если хозяин откроет паспорт на газовое оборудование, там сейчас четко прописывается срок службы газового оборудования, который прогнозирует завод-изготовитель. Сказать, а давайте оно послужит не 10, а 30 лет, нельзя. Завод сказал: 10 лет. Илона Волынец:

А если газовая плита работает?

Александр Сазанчук:

Она может работать сегодня, но кто гарантирует, что она будет работать завтра и это будет безопасно? Поймите, когда вы сегодня так спокойно говорите, что плита работает, и у вас есть маленькие дети, а завтра в какой-то момент у нее отсоединится подводка газа, ваш ребенок пострадает, тут же меняется риторика абонента. Задается вопрос: «А где вы были вчера? А почему вы мне это не объяснили? Ведь я этого не знал». Илона Волынец:

Но ответственность в таком случае все равно на потребителе? Александр Сазанчук:

Конечно. За проведение технического обслуживания отвечает абонент. Любая организация, которая сегодня вправе нанять, чтобы обслуживать его плиту (в Минске 60 организаций, которые выполняют функции сервисных центров), и это не только «Мингаз». «Мингаз» – монополист в части подачи газа, а в части сервисного обслуживания мы далеко не монополисты.