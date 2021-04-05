«И в снег, и в дождь мы сможем тут тренироваться». Крытая футбольная площадка открылась в Лиде

Новости Беларуси. В Лиде открыли крытую футбольную площадку, аналогов которой нет в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поле для мини-футбола появилось рядом со стадионом «Старт». Манеж состоит из каркасно-тентовой конструкции размером 45 на 20 метров с современным искусственным покрытием. На площадке будут тренироваться юные футболисты. Ожидается, что новый спортивный объект решит проблему зимних тренировок и снизит загруженность спортивных залов города. Поле предусмотрено и для проведения соревнований.

Сергей Филипович, учащийся СДЮШОР футбольного клуба «Лида»:

Мы с друзьями очень рады, что у нас открылся такой большой манеж. И в снег, и в дождь мы сможем тут тренироваться.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Из ближайших задач по развитию спорта города Лиды – это привести в порядок городские школьные стадионы, отремонтировать беговые дорожки, переформатировать все поля. Практически четыре различных вида спорта можно будет вместить на одном школьном стадионе.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это место, где дети смогут проводить время, где они научатся общаться, где они поправят здоровье. Это должно стать точкой притяжения, для того чтобы соблюсти баланс между пребыванием в виртуальном мире, в котором современное поколение проводит очень много времени, и пребыванием в реальном мире.