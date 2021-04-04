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Это может навредить! Врач о мошенниках, которые делают бизнес на здоровье людей

04 апреля 2021 19:28
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Новости Беларуси. Пока государство делает все, чтобы белорусы получали качественное медицинское обслуживание, думает о вакцине и делает все, чтобы она появилась как можно быстрее, у мошенников от медицины снова обострение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это может навредить! Врач о мошенниках, которые делают бизнес на здоровье людей-1

Зимой они донимали белорусов телефонными звонками, сейчас делают на здоровье бизнес. Открыто, с помощью листовок, приглашают за волшебными пилюлями от всех болезней. Работают по следующей схеме. Сначала они приносят в ваши почтовые ящики свою рекламную брошюру под названием «Целебникъ». Вы, конечно, не можете устоять перед заманчивым предложением исцелить все свои хвори в ту же минуту. Но за чудодейственной таблеткой придется сходить не в аптеку и совсем не к доктору, а в гостиницу или ресторан.

Это может навредить! Врач о мошенниках, которые делают бизнес на здоровье людей-4

Ирина Сущевич, врач-терапевт, гомеопат, заместитель председателя Национального гомеопатического общества:
Масса рекомендаций. Нигде никакой ответственности никто не несет за качество этих препаратов. Единственное, что здесь очевидно, так это выгода тем, кто их продает.

Это может навредить! Врач о мошенниках, которые делают бизнес на здоровье людей-7

Как бальзам на душу, здесь обещают «вернуть хорошее зрение реально», как и «здоровую кожу без папиллом и бородавок», предлагают «современные методы борьбы с заболеваниями суставов и позвоночника». Кроме того, в подарок чуть ли не даром волшебные капли от коронавируса всего за 21 рубль. Вот что по этому поводу думают врачи.

Отзывы несуществующих покупателей и капли от коронавируса. Кто и как наживается на здоровье белорусов?

Это может навредить! Врач о мошенниках, которые делают бизнес на здоровье людей-10

Ирина Сущевич:
Обращение к людям, далеким от медицины, может навредить здоровью, отсрочить процесс лечения. И этот период временной, когда они несвоевременно обратились за помощью врачебной, не диагностированы, повлияет на конечный результат. Лекарства, которые мы назначаем, продаются в аптеках, в аптеках государственных, не готовятся где-то там подпольным методом.

# Мошенничество # общество # Ирина Сущевич # Оксана Семашко # Фотофакт

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