Это может навредить! Врач о мошенниках, которые делают бизнес на здоровье людей

Новости Беларуси. Пока государство делает все, чтобы белорусы получали качественное медицинское обслуживание, думает о вакцине и делает все, чтобы она появилась как можно быстрее, у мошенников от медицины снова обострение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зимой они донимали белорусов телефонными звонками, сейчас делают на здоровье бизнес. Открыто, с помощью листовок, приглашают за волшебными пилюлями от всех болезней. Работают по следующей схеме. Сначала они приносят в ваши почтовые ящики свою рекламную брошюру под названием «Целебникъ». Вы, конечно, не можете устоять перед заманчивым предложением исцелить все свои хвори в ту же минуту. Но за чудодейственной таблеткой придется сходить не в аптеку и совсем не к доктору, а в гостиницу или ресторан.

Ирина Сущевич, врач-терапевт, гомеопат, заместитель председателя Национального гомеопатического общества:

Масса рекомендаций. Нигде никакой ответственности никто не несет за качество этих препаратов. Единственное, что здесь очевидно, так это выгода тем, кто их продает.

Как бальзам на душу, здесь обещают «вернуть хорошее зрение реально», как и «здоровую кожу без папиллом и бородавок», предлагают «современные методы борьбы с заболеваниями суставов и позвоночника». Кроме того, в подарок чуть ли не даром – волшебные капли от коронавируса всего за 21 рубль. Вот что по этому поводу думают врачи. Отзывы несуществующих покупателей и капли от коронавируса. Кто и как наживается на здоровье белорусов?