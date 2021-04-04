Отзывы несуществующих покупателей и капли от коронавируса. Кто и как наживается на здоровье белорусов?

Новости Беларуси. Пока государство делает все, чтобы белорусы получали качественное медицинское обслуживание, думает о вакцине и делает все, чтобы она появилась как можно быстрее, у мошенников от медицины снова обострение. Весеннее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зимой они донимали белорусов телефонными звонками, сейчас делают на здоровье бизнес. Открыто, с помощью листовок, приглашают за волшебными пилюлями от всех болезней. Работают по следующей схеме. Сначала они приносят в ваши почтовые ящики свою рекламную брошюру под названием «Целебникъ». Вы, конечно, не можете устоять перед заманчивым предложением исцелить все свои хвори в ту же минуту. Но за чудодейственной таблеткой придется сходить не в аптеку и совсем не к доктору, а в гостиницу или ресторан. Не находите ли это странным? Рекламу таких лжецелителей запретили еще полтора года тому, но, как видим, полностью это явление все еще не истребили. Сиропы, масла, капли и прочие «чудодейственные» эликсиры из рук в руки продают без рецепта и предлагают купить как можно больше, чтобы наверняка помогло. Факты, которые вряд ли бы вы могли себе представить, в специальном расследовании Оксаны Семашко.

Это ажиотаж не в магазине, а в одной из столичных гостиниц – на лекарства. Людей здесь отоваривают раз в месяц, поэтому закупаются, чтобы хватило до следующего раза.

Эти таблетки, лекарства ничего не помогают. Как ходила, так и хожу. Пришла, поругалась и пойду домой. Минчане элегантного возраста интересуются, где производят целительные средства и куда податься, если что-то пойдет не так.

– Где производите?

– На российских заводах.

– Почему только на российских заводах, а не белорусских? Они существуют?

– Да. Все зафиксировано.

– Куда можно отзыв написать?

– По телефону. Само удовольствие недешевое. И, вообще, способны ли снадобья сомнительного происхождения исцелить или это просто слова на бумаге?

– 231 рубль.

– Что дальше?

– 63 рубля. А 3 рубля посмотрите. А вот такой конвейер здесь называют выставкой-продажей. Мы позвонили по телефонам из листовки, чтобы узнать больше об этих продавцах.

Это консультанты, которые прошли обучение от компании, могут подбирать продукты под ваши заболевания. Я не знаю, имеется ли у них медицинское образование. Другой обратной связи с «Целебником» нет. В нем не указан даже адрес предприятия-продавца.

– Тут вот только отзывы, комментарии российских покупателей, а почему нет белорусских?

– Возможно никто не подходил на выставку, не оставлял отзывы. Будете вы первая, если получите хороший результат. Как выяснится позже, в листовке размещены отзывы о продуктах несуществующих покупателей и врачей. Даже стиль рекламных статей и комментариев людей одинаковый.

Вот именно эту не надо покупать – эту продукцию. Это просто обещания, просто пустые обещания. А что до самих препаратов, то в подобных листовках расписывать лечебные свойства товара, которые обещают хороший эффект, законодательно запрещено. Сами товары не являются лекарственными средствами или БАДами. Продают их как продукты питания либо косметику. Способны ли они мгновенно и вообще исцелить человека?

Ирина Летняк, начальник отдела по контролю за рекламой и защите прав потребителей главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Нередко в этих листовках указываются некие рекомендации лиц, которые якобы излечились. Никаких достоверных сведений о существовании этих лиц, о том, что они излечились мгновенно, не существует, не доказано. Это все вымысел. Это, конечно, маркетинг, чистейшей воды обещания, которые абсолютно не обоснованы, не подтверждены ни документально, ни исследованиями, никаким образом. Арендуют места в неких объектах общепита, в кафе на один день и тут же уезжают, то есть вернуть им этот недоброкачественный товар уже, если там каким-то образом недостатки, невозможно, он возврату не подлежит. То есть вообще это непонятно что – продукты, не продукты. В наши руки попала смесь из больше 30 растительных компонентов. Ее продали без рецепта и заверили принимать один, а лучше два раза в день, хотя на упаковке указано три. За уточнениями мы обратились к производителю и заказчику подобных средств.

К сожалению, мы не даем консультации по продукции. Вы можете позвонить по телефону, который указан у нас в газете, и там вам подскажут. То есть, представьте себе, у вас течет крыша, а в ЖЭСе вас отправляют обратиться в газету. – Как называется газета?

– Газета… Живете в каком городе?

– Это Беларусь, Минск.

– Ваша газета называется «Целебникъ».

– А это точно газета? От какой организации? Тут адрес не указан, ничего.

– Можете перезвонить и уточнить информацию. Я точно не могу вам подсказать.

Получается, для каждого города у псевдогазеты свое название. Например, «Секреты здоровья», «Удивительная сила природы» от продавцов не лекарств. Эти четыре страницы – даже не СМИ и у нас не зарегистрированы. Не исключено, что так и с препаратами. Их никогда не видели ни наши доктора, ни в аптеках. Как бальзам на душу, здесь обещают «вернуть хорошее зрение реально», как и «здоровую кожу без папиллом и бородавок», предлагают «современные методы борьбы с заболеваниями суставов и позвоночника». Кроме того, в подарок чуть ли не даром – волшебные капли от коронавируса всего за 21 рубль. Это может навредить! Врач о мошенниках, которые делают бизнес на здоровье людей

В рекламе настаивают: от чудных субстанций при гипертонии, алкоголизме и атеросклерозе – мгновенный эффект. Однако очередей в поликлиники и аптеки не становится меньше. Например, в Троицком предместье одна из таких, причем единственная подобная в Минске, работает с широким ассортиментом лекарственных растений. Сегодня здесь около 4 000 наименований средств. До недавнего времени в этой аптеке сами изготавливали лекарственные растения.

Оксана Семашко, корреспондент:

В кабинете истории фармации сохранились до сих пор ступки для изготовления порошков и мазей. Вот такая маленькая всего полтора сантиметра, а уже крупная 50 сантиметров. Она была изготовлена еще в 60-х на Минском фарфоровом заводе. О снадобьях «Целебника» здесь тоже ничего не слышали.

Наталия Зельманчук, заведующая аптекой № 88 РУП «Белфармация‎»:

То, что нам бросают в почтовые ящики, то, что люди приобретают где-то у кого-то, в каких-то гостиницах – я бы лично не рекомендовала заниматься таким лечением. Назначение любого лекарственного средства, в том числе и фитопрепаратов, должен осуществлять доктор.