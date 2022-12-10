Чтобы жила память о предприятиях, о лучших людях ЖКХ. Национальной библиотеке передали 100 книг о работе отрасли

Новости Беларуси. Сотней книг пополнился фонд Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издания переданы Белорусским профсоюзом работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Это мероприятие стало заключительным этапом проекта «Летопись трудовой славы и профсоюзных традиций», приуроченного Году исторической памяти.

Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

У нас сначала была идея создания музея жилищно-коммунального хозяйства. Но, видимо, еще не пришло время. Потому что это и финансы необходимы, работники. Это очень большой какой-то объем работы, фронт работы. И мы подумали: бывая на предприятиях, музеи есть небольшие, но мы увидели, что к какой-то годовщине предприятия, к какому-то юбилею, к какой-то дате сами предприятия создают книги по своей истории, по созданию. О тех людях, которые работают на предприятиях. И вот пришла мысль саккумулировать все это в одном месте.

При поддержке Министерства ЖКХ и социальных партнеров активисты отраслевого профсоюза по всей стране собирали книги, выпущенные к юбилейным датам предприятий. На страницах изданий история становления и развития профсоюзного движения. Кроме того, собрана научная и специальная литература, по которой строилась работа отрасли.

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Система жилищно-коммунального хозяйства – это огромная армия работников. Сегодня это более 130 тысяч человек. Практически 400 предприятий. И с учетом того, конечно же, что это Год исторической памяти, хочется, чтобы память об этих предприятиях, о создании, о лучших людях системы ЖКХ жила как можно дольше. И мы понимаем, что лучшее место хранения этой памяти, хранения книг – это, безусловно, наша прекрасная Национальная библиотека.